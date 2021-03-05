Ванкувер, Канада, , 10:21 — REGNUM «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Ванкувера» дубль оформил нападающий Джейк Виртанен. Ещё одну шайбу забросил форвард Бо Хорват.

У «Торонто» отличился нападающий Пьер Энгваль, которому ассистировал российский форвард Илья Михеев.

В настоящее время «Ванкувер» занимает шестое место в Северном дивизионе, на счету команды 22 очка. «Торонто» идёт на первом месте с 38 очками.

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