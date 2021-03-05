Кировск, Ленинградская область, , 10:35 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал задержание сотрудниками ФСБ и СКР главы Кировского района Ленобласти Алексея Кольцова, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем особо крупный ущерб. По словам главы региона, в этом деле, связанном с банкротством местного Водоканала, надо досконально разбираться.

Главу региона попросила прокомментировать ситуацию одна из подписчиц страницы Дрозденко в соцсети. По словам губернатора, «дело о банкротстве сложное», и, несмотря на то, что оно расследуется уже не один месяц, прежде чем говорить о персональной ответственности главы администрации, надо получить всю необходимую информацию.

«Однозначно надо завершить передачу сетей в собственность области и передать на обслуживание областному Водоканалу», — отметил Дрозденко.

Напомним, в отношении Алексея Кольцова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Максимальная санкция за это преступление — до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, Кольцов, который занимает пост главы района с января 2019 года, был осведомлен о создании муниципального унитарного предприятия «Водоканал Кировского района» и о директоре этого унитарного предприятия, результатом умышленных действий которого и других лиц была создана кредиторская задолженность.

По данным следствия, в результате преступного бездействия главы администрации муниципальным предприятием была образована задолженность в размере более 600 млн рублей, что привело к признанию предприятия несостоятельным (банкротом) и открытию в отношении него конкурсного производства, то есть повлекло тяжкие последствия в виде причинения особо крупного ущерба и существенного нарушения прав и законных интересов организации.

Отметим, что в настоящий момент Алексей Кольцов задержан, 5 марта в Приморском районном суде Петербурга ему будет избрана мера пресечения.

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