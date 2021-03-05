Уфа, , 10:22 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения мужчины в Башкирии. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, поздно вечером 26 декабря прошлого года в селе Новая Казановка Мелеузовского района мужчина 1986 года рождения вышел с работы с территории ООО «Минимолочный завод Дружба» и исчез.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства исчезновения мужчины и ведут его поиски.

Стражи порядка просят всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить в ближайший отдел полиции.

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