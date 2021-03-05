Тбилиси, , 10:20 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 22 022 исследований на SARS-CoV-2 выявили 390 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 5 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 272 262 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 266 253 победили инфекцию, в том числе 172 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3563 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе десять — в течение последних суток. В стационаре лечат 1379 пациентов, в оборудованных гостиницах — 154. На карантине находятся 300 человек.

Согласно официальным данным на 4 марта, в Грузии за сутки выявили 133 носителя SARS-CoV-2 в результате проведения 10 678 тестов. Выздоровевшими врачи признали 119 человек.

Стоит отметить, что в Грузии планируют начать вакцинацию от COVID-19 во второй половине марта. Изначально прививать население планировалось в феврале, но график поставок вакцин в рамках механизма COVAX был сорван.

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