Калгари, Канада, , 10:18 — REGNUM «Калгари Флэймз» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:3.

В составе «Калгари» хет-трик оформил нападающий Диллон Дюбе. Ещё по шайбе забросили форварды Бретт Ритчи, Шон Монахан, Джош Ливо и Дерек Райан.

В составе «Оттавы» российский нападающий Артём Анисимов забил гол. Также отличились Джош Норрис и Райан Дзингел.

В настоящее время «Калгари» занимает пятое место в Северном дивизионе, на счету команды 24 очка. «Оттава» идёт на седьмом месте с 17 очками.

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