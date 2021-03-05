Вашингтон, , 10:14 — REGNUM Обвинения в неподобающем отношении к женщинам стали поводом для отстранения от службы члена нижней палаты законодательного собрания американского штата Северная Дакота Люка Симонса. Об этом собщает Associated Press.

На республиканца Симонса пожаловались несколько женщин. Так, член нижней палаты заксобрания штата республиканка Эмили О'Брайен рассказала, что перестала садиться рядом с 43-летним законодателем в зале заседаний из-за его высказываний сексуального характера.

Другие сотрудницы заксобрания заявили, что Симонс допускал непристойные высказывания и действия. Обвинения поддержали ещё две женщины, одна из которых пожаловалась, что Симонс оскорблял её мужа.

В результате 4 марта в нижней палате заксобрания штата состоялось голосование за отстранение Симонса от службы. Против него высказались 69 законодателей, в том числе многие республиканцы. В поддержку Симонса выступили только 25 человек.

Сам Симонс заявил, что обвинения против него сфабрикованы. Ранее в Северной Дакоте никогда не отстраняли члена заксобрания по итогам голосования.