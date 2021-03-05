Пермь, , 10:14 — REGNUM Комитет по бюджету Заксобрания Пермского края одобрил поправки в бюджет региона. Законопроект с поправками готов к второму чтению, сообщает пресс-центр регионального парламента.

Большинство принятых корректив увеличивают социальные расходы. Распределению подвергнуто более 800 млн рублей, которые сформировались за счет возврата остатков целевых межбюджетных трансфертов. Наибольший объем дополнительных средств, около 175 млн рублей, направлены на повышение зарплаты для педагогов дошкольного и школьного образования до средней зарплаты в сфере образования.

Стоит отметить, по данным на 1 ноября (за десять месяцев 2020 года) педагоги детских садов в среднем зарабатывали 29 204 рубля, учителя в школах — 34 101 рубль, педработники учреждений дополнительного образования — 31 031 рубль, а учреждений профессионального образования — 35 474 рубля в месяц.

Кроме того, пяти пермским вузам предоставят гранты на организацию профильного обучения и профориентации для талантливых детей. На эти цели планируют выделить 18,8 млн рублей в 2021 году, а также по 56,5 млн рублей в 2022−23 годах.

Еще 97,6 млн рублей в 2021 году выделят на оснащение школ Перми, Нытвы и Косы, в 2022 году подсумма составит 19,6 млн рублей. Кроме того, более 3 млн рублей ежегодно предполагается на бесплатное питание для всех учеников детей пермской школы-интерната.

В поправках указаны дополнительные средства на капремонт политехнического колледжа им. Н.Г. Славянова, строительство и реконструкцию региональных дорог. Законопроект будет рассмотрен депутатам на мартовском пленарном заседании.