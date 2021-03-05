Иерусалим, , 10:17 — REGNUM Возможность повторного заражения коронавирусом SARS-CoV-2, как это следует из проведённых научных исследований и клинической практики, является крайне низкой. Об этом 5 марта рассказал иммунолог из Израиля, заведующий отделением клиники Хадасса Ар А-Цофим профессор Яков Беркун.

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«Поскольку у нас вся эпидемия длится год, то хорошие научные данные существуют, которые говорят, что в принципе около года иммунитет держится довольно-таки неплохо. Лабораторные исследования, недавно опубликованные, проверяли 8 компонентов иммунного ответа и показали, что 7 из них сохраняются через в среднем 8 месяцев после инфекции», — приводит его слова РИА Новсти.

При этом ученый подчеркнул, что иммунитет человека сохраняется в течение довольно продолжительного времени, как минимум, по его словам, восемь месяцев, а, возможно, что речь может идти и о нескольких года.

Также Беркун отметил, что благодаря опыту, который был накоплен при борьбе с SARS-CoV-2, можно говорить о том, что процент повторной заражаемости данным вирусом среди переболевших и вакцинированных практически не снижается со временем и составляет где-то 0,01%. По словам иммунолога, к такому выводу пришли исследователи, которые изучали опыт Катара, страны с небольшим населением и высоким уровнем заражений в первые волны пандемии.

«Около одного человека на тысячу на протяжении года заразились второй раз. Другая научная работа была еще интересней. Они брали тех, у кого были антитела, по которым диагноз был поставлен. Проверили, сколько у этих людей длится иммунитет — по заражаемости. Тоже получилось, что в среднем один из тысячи повторно заразился», — сказал он.

Как указал Беркун, после этого исследователи проверили, не пропадает ли иммунитет со временем, проверяя через какой промежуток времени человек повторно заразился.

«Если бы они заражались через продолжительное время, говорило бы, что со временем иммунитет снижается, но оказалось, что приблизительно такой же процент людей повторно заражается на протяжении всего этого периода, то есть иммунитет не пропадает», — добавил иммунолог.

Кроме того, как рассказал ученый, такой устойчивый и сохраняющийся длительное время иммунитет на коронавирус позволил ученым из Атланты (США), результаты исследования которых опубликованы в издании Science, построить эпидемиологическую модель, на основании которой можно сделать вывод, что со временем SARS-CoV-2 поведёт себя так же, как и другие коронавирусы.

«Существуют на сегодня шесть разных коронавирусов. Из них два были довольно серьезные SARS и MERS, которые вызывали эпидемии и высокую смертность. Они были ликвидированы и прекратили распространяться. А другие четыре вызывают минимальный насморк, заражаются дети и легко это переносят, и у нас держится иммунитет. Мы даже не обращаем внимание на существующие другие четыре типа коронавируса. По их теории, эта эпидемия со временем, когда люди переболеют и будут привиты, вполне превратится в обычное ОРВИ», — подчеркнул профессор Беркун.

«В любом случае, люди, которые привиты, даже если вирус изменится, те, кто переболели и привиты, — они дадут частичный иммунный ответ. И это не будет тяжелое заболевание. Я склоняюсь к тому, что даже мутировавший вирус не даст такой тяжелой болезни. Болезнь со временем станет легче, превратится в просто ОРЗ», — также указал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи осудил решение властей американских штатов Техас и Миссисипи полностью отменить обязательное ношение масок.