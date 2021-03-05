Соледар, ДНР, 5 марта, 2021, 10:14 — ИА Регнум. За минувшие сутки в ДНР зафиксированы шесть случаев нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ. Об этом сообщили 5 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

На горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности 19 мин калибра 120 мм, применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие. Всего были выпущены 22 единицы боеприпасов.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Спартак, Ленинское», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей ДНР удалось избежать, добавили в представительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате миномётного обстрела ВСУ в Донецке был повреждён один жилой дом.

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