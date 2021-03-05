Ярославль, 5 марта, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В Ярославской области началась весенняя активность диких животных. Об этом сообщает правительство Ярославской области. Вечером 1 марта в Рыбинске на Волжской набережной были замечены два лося, которые пробыли в городе больше суток. А в село Устье Ярославского района забрёл дикий енот. Власти региона предупреждают жителей о необходимости быть осторожными.

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«При встрече с диким животным важно не приближаться к нему и покинуть зону его видимости, чтобы не провоцировать на какие-либо активные действия, — сказал заместитель председателя комитета охраны и использования животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов. — Зверей ни в коем случае трогать нельзя, тем более брать домой или куда-то увозить. Это опасно. Только специалист может оценить состояние особи и с учетом конкретной ситуации принять необходимые меры».

Особенно осторожными просят быть водителей. Дикие животные могут появляться на дорогах.

«Производится установка предупреждающих знаков, обустройство ограждений вдоль трасс. Также в помощь автолюбителям создан специальный информационный ресурс, где указаны места возможного выхода копытных на дорогу», — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

В начале весны у диких животных сменяются биоритмы, у лисиц, волков и енотовидных собак завершается гон. В этот период животные могут собираться в группы и заходить в населённые пункты. Высока вероятность встретить их рано утром, либо в ночное время.