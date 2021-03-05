Москва, , 10:12 — REGNUM В текущее десятилетие Единый госэкзамен будет приобретать другую форму. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Что касается ЕГЭ, хотим мы того или не хотим, конечно, в это десятилетие он будет приобретать другую форму», — сказал Музаев.

По его словам, к 2030 году в России, скорее всего, увидят «какую-то совершенно другую процедуру», связанную с колоссальной цифровизацией, которая происходит не только в РФ, но и по всей планете.

Музаев подчеркнул, что вопрос о сдаче ЕГЭ только для поступающих в вузы должно обсуждать экспертное сообщество, у него самого нет чёткой позиции за данное предложение или против него.