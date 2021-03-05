Горно-Алтайск, , 10:11 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом. В числе заразившихся двое детей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Лидером по приросту остаётся Горно-Алтайск, где диагноз подтвердился у девяти горожан. Также новые носители выявлены в Кош-Агачском, Онгудайском, Усть-Коксинском и других районах. Во всех случаях обследования были проведены после появления симптомов заболевания.

«С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 16 327 случаев заболевания, из них 5327 — в городе Горно-Алтайске, 2441 — в Кош-Агачском районе, 2305 — в Майминском районе», — отметили в штабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 16 060 человек, в том числе 47 за последние сутки. Скончались за всё время 198 пациентов с коронавирусом.

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