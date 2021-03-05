Москва, , 10:10 — REGNUM Введение единого платежа по налоговым обязательствам повысит собираемость налогов, заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM адвокат Павел Черняк.

«В чем плюсы единого платежного документа? Безусловно, его введение значительно упростит сам процесс уплаты налогов. Представители малого и среднего бизнеса смогут одним переводом погашать свои налоговые платежи, а также оплачивать налоги любыми суммами, в том числе и в виде аванса. Учитывая уровень цифровизации российского казначейства, процесс разделения полученного от предпринимателя платежа на разные цели — налоги, взносы в ПФР, ФОМС, ФСС — не будет затруднительным. Повысится прозрачность взаимодействия государства с бизнесом», — сказал он.

По словам эксперта, одно из ожидаемых правовых последствий — сокращение количества дел по несвоевременной уплате налогов и сборов, которые возбуждаются органами ФНС РФ в отношении и добросовестных предпринимателей, по каким-либо причинам просрочивших платеж.

«Система единого платежного документа будет более удобной, так как позволит предпринимателю действовать по шаблону оплаты услуг сотовой связи: зашел в личный кабинет — оплатил налоги, в том числе и вперед, если есть такая возможность. Кроме того, введение единого платежного документа позволит компаниям и предпринимателям экономить на бухгалтерии, самостоятельно занимаясь оплатой налогов и обязательных взносов. Что касается собираемости налогов, то она также повысится за счет упрощения процедуры сбора налогов. Предпринимателям будет гораздо проще заплатить налог с помощью единого платежного механизма и они будут этой возможностью пользоваться куда более охотно, понимая, что это легче, чем затем нести ответственность за несвоевременную уплату налогов и сборов», — считает Черняк.

Как сообщало ИА REGNUM, в ФНС РФ разрабатывают единый механизм погашения налоговых обязательств одним платежом.

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