Джакарта, , 10:06 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в марте 2021 года в страну доставят 4,6 млн доз британской вакцины AstraZeneca, сообщает Kompas.

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«В марте доставят еще 4,6 млн доз вакцины AstraZeneca. Это означает, что мы можем ускорить процесс вакцинации», — заявил президент Индонезии.

Глава государства объяснил, что на первом этапе вакцину от коронавируса получили медицинские работники. На втором этапе прививку делают пожилым людям, госслужащим, учителям, представителям СМИ и торговцам.

Джоко Видодо заявил, что к настоящему времени в Индонезии уже имеется 38 млн доз вакцины против коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 марта 2021 года от коронавируса в Индонезии привились 2 286 123 жителя.

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