Москва, 5 марта, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Все достижения учеников школ, начиная с четвёртого класса, могут быть зафиксированы в цифровом портфолио. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

«Достижения каждого ученика можно фиксировать, начиная с четвертого класса. Это может быть такая копилка для каждого ребенка, но это копилка не «черных меток», туда, по нашей идее, не будет заноситься поведение, двойки и так далее», — сказал Музаев.

По его словам, такое портфолио будет представлять собой «копилку положительных вещей», в число которых входят успехи во внеучебной деятельности, спортивные успехи и участие в волонтерском движении.

При этом Музаев подчеркнул, что даже если за цифровое портфолио будут даваться баллы, которые помогут поступить в вуз, полной отмены ЕГЭ всё равно не планируется, поскольку такие портфолио у детей из городов и у учеников из сельской местности будут наполнены по-разному: у «сельских» меньше возможностей проявить себя по сравнению с «городскими».

Глава Рособрнадзора также отметил, что достижения в портфолио будут учитываться только организациями, которые заслуживают доверие и войдут в федеральный перечень.