Международный женский день 8 Марта — все новости
В преддверии 8 марта настоящей женщиной жители России назвали певицу Аллу Пугачеву (6%), приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Также на кануне Международного женского дня с понятием настоящей женщины у граждан ассоциируется певица София Ротару (3%) и председатель Совфеда Валентина Матвиенко (3%).
По мнению 32% опрошенных, настоящая женщина должна беречь семейный очаг, воспитывать детей (21%), быть хозяйкой (17%), проявлять доброту и заботу (10%).
Опрос по телефону проведён 2−3 марта 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Президент России Владимир Путин поздравил всех российских женщин с приближающимся Международным женским днем 8 марта.
Об этом глава государства заявил 4 марта в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».
«Хочу всех присутствующих здесь девушек, женщин, и, обращаясь к нашей сегодняшней аудитории, всех женщин, девушек и девочек, которые принимают участие в нашей сегодняшней работе, да, собственно говоря, всех наших женщин поздравить с приближающимся женским праздником», — сказал Путин в заключительной части встречи.
К празднованию 8 марта тепличные комплексы Подмосковья планируют обеспечить магазины 7,5 млн различных цветов. Об этом 4 марта сообщается на сайте правительства Московской области.
Как отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, на продажу поступят такие виды декоративных растений, как розы, тюльпаны, хризантемы и другие, а также горшечные цветы.
Выращенные в Подмосковье цветы будут продаваться не только в торговых сетях и магазинах Москвы и области, но и в ряде других регионов России.
В Международный женский день вакцинация жителей Пензенской области против новой коронавирусной инфекции не прервется. Первым компонентом вакцины будут прививать согласно предварительной записи, сформированной на едином портале госуслуг. Ревакцинация, запланированная на 8 марта, также будет проведена. Всего для вакцинации в регионе развернуто 45 пунктов.
Решение о запрете из-за пандемии коронавирусной инфекции всех связанных с Международным женским днем митингов в Мадриде и расположенных рядом районах приняли местные власти. Об этом 4 марта сообщил на пресс-конференции глава представительства правительства Испании в сообществе Мадрид (куда входит и столица, и область) Хосе Мануэль Франко.
На центральной площади Новосибирска сегодня, 5 марта, прошла праздничная акция «Цветы для автоледи». Сотрудники Госавтоинспекции поздравили жительниц города с 8 Марта.
Подробности в материале: Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирска подготовили «Цветы для автоледи»
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов вручил ведомственные награды отличившимся женщинам-военнослужащим и сотрудницам Росгвардии. В преддверии Международного женского дня в Доме учёных Сибирского отделения Российской академии наук состоялась встреча директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова с женщинами-военнослужащими и сотрудницами Сибирского округа Росгвардии.
Обращаясь к участникам встречи, глава Росгвардии отметил, что сегодня не осталось ни одной сферы жизнедеятельности, где бы смогла сохраниться исключительно мужская монополия.
В Новокузнецке в преддверии Международного женского дня зал ожидания пригородного вокзала украсили ростовыми декоративными цветочными букетами. Шесть цветочных фонтанов высотой от 1,5 до 2 метров сделали сотрудники вокзала. Над композицией они работали около двух месяцев.
Читайте подробнее: Нвокузнецкий вокзал украсили ростовыми цветочными букетами
Генерал армии Виктор Золотов подчеркнул, что в Росгвардии помимо сугубо мирных профессий, женщины успешно проходят службу в спецназе и авиации, участвуют в охране правопорядка и важных государственных объектов.
Он также особо отметил самоотверженный труд женщин — медицинских работников и специалистов войск национальной гвардии, которые борются с распространением новой коронавирусной инфекции.
Директор Росгвардии поздравил всех женщин Росгвардии с наступающим Международным женским днем, пожелал им счастья, успехов и любви.
Мероприятие завершилось торжественной церемонией вручения ведомственных наград. Медалью «За заслуги в укреплении правопорядка» отмечены майоры полиции Светлана Атаманова, Наталья Кузнецова, Ольга Лешонок, капитан полиции Наталья Неупокоева, старшие лейтенанты полиции Ирина Дудина и Вера Лебедева, прапорщики полиции Ольга Зиновьева и Александра Котова.
Медалью «За боевое содружество» награждены майор медицинской службы Виктория Фирстова, прапорщики Ирина Веденина и Татьяна Немчинова, сержант Татьяна Литвинова.
Медали «За заслуги в труде» удостоены Нина Киселева, Галина Смагина, Татьяна Живоглядова.
Традиционная акция «Букет для автоледи» в преддверии Международного женского дня стартовала в Чите. Как сообщает сегодня, 5 марта, официальный телеграм-канал городской мэрии, вместе с активистами партии «Единая Россия» и волонтерами женщин поздравил депутат Думы городского округа «Город Чита» (фракция партии «Единая Россия») Алексей Барковский.
По его наблюдениям, читинки сегодня находятся в предпраздничном настроении. Но когда сотрудники ДПС дают команду остановиться, то многие из них ожидают проверку документов, и, когда вместо этого им вручают цветы, женщины с удивлением и радостью принимают поздравления.
Подробности в материале: В Чите с 8 марта поздравили женщин-автомобилисток
Служба статистики в Бурятии представила к Международному женскому дню «женскую статистику». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, представители прекрасного пола составляют около 52,3% населения республики, или 515,2 тыс. человек.
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Пятница перестаёт быть томной: мэр Саянска Олег Боровский (на фото в центре) первым поздравил женщин с 8 марта.
Цитата канала «Город Братск».
В период мартовских праздников в поездах «Аэроэкспресс» на всех направлениях зазвучит голос народного артиста России Сергея Безрукова.
Пять массовых мероприятий пройдут в мартовские праздники на Байкале. Кроме того, отдохнуть на природе собираются много туристов. При этом ледовая ситуация становится все хуже. В выходные резко потеплеет, что скажется на состоянии льда. Об этом 5 марта 2021 года сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Власти Каталонии проигнорировали решение министерства здравоохранения Испании и разрешили проводить марши 8 марта. Об этом пишет издание La Razón.
Об этом: В Каталонии разрешили проводить шествия вопреки распоряжению минздрава
В Наварре феминистские коллективы смогут собираться 8 марта на шествие, поскольку все митинги, о которых было сообщено правительственной делегации в этом сообществе, предусматривают количество менее 500 человек. Об этом пишет издание La Razón.
Автономное сообщество Валенсия — еще одно сообщество, поддерживающее демонстрации. В Кастилии и Леоне правительственная делегация не будет запрещать демонстрации, однако на данный момент вице-президент региона Франсиско Ихеа 4 марта рекомендовал не проводить марши. Кроме того, он направил сообщение центральному правительству, настаивая на том, что «компетентным органом является правительство, что понятно в нынешнем состоянии».
Подробности в материале: В регионах Испании проведут шествия вопреки распоряжению минздрава
В преддверии весеннего праздника — Международного женского дня — калужские полицейские в рамках традиционной акции МВД России «8 Марта — в каждый дом» поздравили матерей и вдов сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей. По инициативе коллектива областного драматического театра, вдовам полицейских, проживающих в Калуге, вручены пригласительные билеты на лучшие спектакли.
Читайте подробнее: В Калуге поздравили с праздником весны вдов погибших полицейских
В Архангельской области за год стоимость цветов выросла на 14,4%, конфеты — на 6,6%.
Читайте также: В Архангельской области цветы подорожали на 14%
Половина мужчин в России планируют потратить на 8 марта 10 тыс. рублей или больше. Доля женщин, которые были столь же щедры на 23 февраля, оказалась почти в два раза меньше, таковы данные финансовой онлайн-платформы Webbankir, которая провела общероссийский опрос, посвященный Международному женскому дню. 95% мужчин сообщили, что дарят или собираются дарить подарки на 8 марта. Из них 51,4% дарят подарки как коллегам, так и близким, 40,9% — только членам семьи, и лишь 3,2% — только на работе.
В опросе приняли участие около 1600 респондентов, он проводился в феврале 2021 года.
Во Владивостоке 5 марта на маршрут №6 вышел праздничный трамвай — пассажиров приветствовали артисты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.
Предполагается, что яркий, по-весеннему украшенный трамвай, будет радовать горожан до конца марта.
Пассажиров встречает в салоне творческий дуэт «Вдохновение», который исполняет песенные композиции. Женщинам вручают поздравительные открытки с 8 Марта.
Женщины составляют около 52,5% населения Республики Алтай, или 115,6 тыс. человек. Таким данные сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата в преддверии Международного женского дня.
Председатель Московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко не считает цветы самым бесполезным подарком на 8 Марта. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные опроса Superjob, она отметила:
Подробности в материале: Адвокат не считает цветы самым бесполезным подарком на 8 Марта
В Туве по данным Красноярскстата проживает 170,5 тыс. женщин, что составляет около 52,1% всего населения республики. Из них более половины живут в городах (55,4%), сообщили ИА REGNUM в пресс-центре службы статистики.
Подробности в материале: Назван средний возраст вступления в брак жительниц Тувы
Топ-10 популярных ж/д направлений из Москвы на мартовские праздники (с 6 по 8 марта) по версии аналитиков Туту.ру:
1. Санкт-Петербург
2. Нижний Новгород
3. Иваново
4. Брянск
5. Тула
6. Ярославль
7. Смоленск
8. Казань
9. Воронеж
10. Владимир
Половина мужчин в России планируют потратить на 8 марта 10 тыс. рублей или больше, выяснили специалисты финансовой онлайн-платформы Webbankir, которые в феврале 2021 года провели общероссийский опрос, посвященный Международному женскому дню. В нем приняли участие около 1600 респондентов.
95% мужчин сообщили, что дарят или собираются дарить подарки на 8 марта. Из них 51,4% дарят подарки как коллегам, так и близким, 40,9% — только членам семьи, и лишь 3,2% — только на работе.
В канун приближающего весеннего праздника 8 марта сотрудники исправительной колонии №5 в городе Сухиничи организовали фото — экспозицию «Я и моя мама». Целью выставки стало напоминание о главном человеке в жизни каждого — матери. По словам заместителя начальника колонии Николя Лапшин, на представленных фотографиях женщины со своими детьми полны любви и нежности.
Читайте подробнее: Фотовыставку «Я и моя мама» открыли в калужской исправительной колонии
В Саратове в Международный женский день волонтеры и активисты подарят цветы представительницам прекрасного пола в 13:00 (местное время) на перекрестке улицы Волжская и проспекта Кирова.
Также в городе 8 марта участники команды «Молодежка ОНФ» проведут праздничную акцию «Ты прекрасна!». Молодые люди поздравят женщин, которые находятся на рабочем месте в праздничный день: персонал перинатальных центров, работницы котельных и других предприятий.
Ученики лицея математики и информатики Кировского района Саратова, участвующие во Всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена» украсят двери в кабинеты и классы своих любимых учителей.
Подробности в материале: Жительницам Саратовской области 8 марта волонтёры подарят цветы
В Омской области женщины составляют 54% от общей численности населения региона. Средний возраст омички — 42 года.
В Подмосковье действует порядка 1,5 тысяч торговых точек, в которых продаются цветы к Международному женскому дню 8 марта. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.
Как отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, помимо отдельно расположенных торговых точек с цветами, эту продукцию в Подмосковье можно приобрести в магазинах торговых сетей и на розничных рынках.
Подробности в материале: Цветы к 8 марта продают 1,5 тыс. объектов торговли Подмосковья
График подачи воды в жилые дома Симферополя, а также Симферопольского и Бахчисарайского районов будет отменен на период праздничных дней 6−8 марта. Об этом говорится в сообщении ГУП «Вода Крыма».
Подробности в материале: В Симферополе отменят график подачи воды в честь 8 Марта
В столице Татарии в республиканской клинической больнице в Международный женский день в 11:00 (мск) запланировали поздравление пациенток и сотрудников с праздником. Волонтеры поздравят женщин медицинских учреждений, роддомов и женских консультаций, фармацевтов и провизоров аптек с весенним праздником. Татария присоединится к ставшей уже традиционной ежегодной акции «Вам, любимые», в рамках которой женщинам вручают цветы.
В общественных местах республики разместят фотовыставку #простобытьженщиной. Выставка соберет самые яркие фотографии с акций #МыВместе, проведенных за время пандемии: женщины-врачи, волонтеры-медики, добровольцы и представительницы других профессий независимо от возраста.
7 по 8 марта в регионе пройдет акция «Ты прекрасна!», в рамках которой поздравят цветами выписывающихся из роддомов женщин, а также представительниц прекрасного пола, которые по долгу службы находятся на рабочем месте.
Читайте подробнее: В Татарии волонтеры-медики поздравят пациентов с 8 марта
Средняя стоимость букета цветов в преддверии 8 марта в Подмосковье выросла в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.
Как отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, стоимость цветочной продукции вероятно подорожает еще сильнее по мере приближения к праздничной дате. Причем этот рост может составить 50−60% к ценам на 5 марта.
Читайте подробнее: Цветы в Подмосковье подорожали в полтора раза
6 марта на территории Саратовской области ожидается ухудшение погодных условий, объявлен желтый уровень опасности. Местами по области прогнозируется туман с видимостью 500 метров и менее. На дорогах сильная гололедица. Днем возможно усиление северо-восточного ветра, порывами до 15 м/с. Температура воздуха в ночь на субботу составит минус 8 градусов, днем — минус 1 градус.
Кратковременный снег и дождь возможны 7 и 8 марта. Температура воздуха в Международный женский день днем будет около +1 градуса, ночью — минус 4.
Об этом: В Саратовской области ожидается сильный ветер и туман
Поздравления с наступающим Международным женским днём получали 5 марта все посетительницы Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На входе в учреждение женщин встречали с музыкой и цветами.
Читайте также: В Белгороде у областной больницы всех женщин встречали с цветами
В Москве в некоторых отраслях зарплаты женщин растут быстрее мужских. Об этом сообщил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. Его слова опубликовал телеграм-канал «Экономика Москвы».
«Так, с 2017 года на 63% увеличился средний размер заработной платы женщин в производстве металлообрабатывающего оборудования, тогда как заработные платы мужчин здесь выросли только на 14%», — сказал Пуртов.
Об этом: В Москве назвали сферы, где женские зарплаты растут быстрее мужских
Государственные награды вручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров женщинам в преддверии Международного женского дня. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что награды были вручены 22 женщинам, которые достигли больших достижений в образовании, медицине, юриспруденции, науке, творчестве.
Читайте также: Глава Самарской области вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 марта
Средняя ожидаемая зарплата, которую жительницы Северной столицы чаще всего указывают в резюме, составляет 40 тыс. рублей, мужчины же чаще всего просят как минимум 50 тыс. рублей.
Читайте также: Петербургские женщины требуют зарплату меньше, чем мужчины
Несколько акций, приуроченных к Международному женскому дню 8 Марта, запланированы в Курске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
6 марта волонтёры-медики поздравят с 8 Марта сотрудников и пациентов медицинских образовательных учреждений и организаций, роддомов и женских консультаций, фармацевтов и провизоров аптек. Волонтёры с поздравлениями посетят Курскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, городскую больницу №1 им. Н. С. Короткова, Курский кожвендиспансер.
Об этом: В Курске женщин поздравят с 8 Марта стихами и цветами
На данный момент органы власти Петербурга в целом страдают от недостатка женщин. Заместитель главы комитета по социальной политике Елена Фидрикова назвала это проблемой, над которой следует работать.
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В преддверии 8 Марта сотрудники Госавтоинспекции Ижевска совместно с юными инспекторами движения поздравили женщин-водителей с Международным женским днем. Останавливая представительниц прекрасного пола за рулем автомобилей, полицейские вручали цветы, а юные инспекторы дорожного движения — открытки к празднику, сделанные своими руками.
Подробности в материале: Полицейские Удмуртии поздравили с 8 марта женщин-водителей
Ижевский автоинспектор готовится вручить букет в преддверии 8 марта. 18.мвд.рф
В преддверии Международного женского дня губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с 10 женщинами — многодетными матерями. Все приглашённые — члены областного Совета приемных родителей, сообщили 5 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.
Об этом: Калужскому губернатору рассказали о жизни 10 многодетных семей области
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение разблокировать социальные карты. Об этом он написал в личном блоге.
Также в столице отменяется домашний режим для пенсионеров.
Читайте также: В Москве с 8 марта разблокируют социальные карты
С 8 марта в Москве отменяется обязательный домашний режим для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в личном блоге.
Также отменяется блокировка социальных карты, их можно будет использовать для поездок на общественном транспорте.
Читайте также: В Москве отменяют домашний режим для пенсионеров
С волонтерами акции взаимопомощи «МыВместе» встретился губернатор Тверской области Игорь Руденя 5 марта. Глава региона поздравил участниц движения с приближающимся Международным женским днём, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.
Читайте подробнее: Тверской губернатор Руденя встретился с участницами волонтёрского движения
Глава Татарии Рустам Минниханов вручил 5 марта медали «Ана даны — Материнская слава» женщинам — многодетным матерям. Торжественная церемония прошла в Казанском Кремле. Медалью «Ана даны — Материнская слава» награждаются матери, родившие и воспитавшие пять и более детей.
В своей поздравительной речи женщинам глава Татарии отметил, что республика славится крепкими, дружными и многонациональными семьями.
«В прошлом году создано более 19 тысяч новых семей, каждый 6-й брак является межнациональным, более половины из всех рожденных детей — вторые и последующие», — отметил Минниханов.
Музыкальный сюрприз устроили в преддверии 8 марта для медицинских работников и пациентов Лаганской районной больницы Республики Калмыкия. Концерт провели сотрудники центра культурного развития в рамках акции «Мы вместе».
В Ростове-на-Дону запланирована серия акций, приуроченных к Международному женскому дню 8 Марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Так, например, на Пушкинском бульваре в рамках костюмированной акции «Рыцари во все времена» женщин поздравят представители общественной военно-патриотической молодёжной организации «Донской фронт».
Читайте подробнее: Ростовские рыцари поздравят женщин с 8 марта
Врио главы Мордовии Артем Здунов в преддверии 8 марта поздравил женщин республики с Международным женским днем. Он выразил слова благодарности всем женщинам, которые выполняют свой профессиональный долг наравне с мужчинами.
Читайте подробнее: Врио главы Мордовии поздравил выдающихся женщин с 8 марта
В преддверии Международного женского дня волонтеры «Единой России» поздравили с 8 марта участницу Сталинградской битвы Анну Гавриловну Борисову.
Активисты вручили ей цветы, пожелали крепкого здоровья, оптимизма, а также подготовили творческий подарок. Танцевальный номер и видеообращение записали молодые артисты Дома творчества «Вдохновение».
Подробности в материале: Кировские волонтёры поздравили с 8 Марта участницу Сталинградской битвы
С женщинами — представителями добровольческих (волонтерских) организаций встретился 5 марта глава Татарии Рустам Минниханов. Встреча приурочена к празднованию Международного женского дня. Мероприятие прошло в Казанском кремле.
Минниханов напомнил о состоявшейся накануне встрече президента России Владимира Путина с участниками акции взаимопомощи#МыВместе, в которой приняла участие «серебряный волонтер» Хрия Халитова.
«Очень приятно, когда глава государства так по-человечески, с интересом и вниманием выслушивал всех, давал советы», — сказал глава республики.
Минниханов отметил, что сегодня в республике более 64 тысяч волонтеров, создан информационно-ресурсный центр добровольчества, который стал одним из лучших в России по итогам 2020 года. Люди, имеющие активную жизненную позицию, находят новые формы взаимодействия и оказания помощи в самых разных сферах жизнедеятельности. Это «Волонтеры-медики», «Волонтеры Победы», молодежное экологическое движение «Будет чисто», Kazan volunteers, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», «волонтеры серебряного возраста» и др.
В Москве начался цветочный бум — горожане спешили поздравить женщин в последний рабочий день перед выходными. Смотрите фоторепортаж о том, что происходило на цветочных базарах в Петровском Пассаже, Рижском рынке и на улицах города.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил сотрудниц центральной районной больницы Аксайского района с наступающим 8 Марта.
Подробности в материале: Ростовский губернатор поздравил женщин-медиков с наступающим 8 Марта
В преддверии Международного женского дня губернатор Красноярского края Александр Усс вручил 53 жительницам региона государственные и краевые награды.
«Красноярский край — это богатырь, лидер, труженик. За успехами и развитием региона во многом стоите вы, красноярские женщины. Хочу пожелать вам новых свершений и побед. Благодарю вас за преданность делу, которому служите», — отметил губернатор.
В честь Международного женского дня международный сервис аудиокниг Storytel проанализировал период с марта 2020 по март 2021 года и выяснил, каких зарубежных и отечественных писательниц слушали в России активнее всего, какие произведения пользуются популярностью, а также какие психологические советы аудитория ищет в аудиокнигах и биографии каких женщин больше всего интересуют её сегодня.
- Женщины-писатели занимают в России треть рейтинга топ-100 самых популярных авторов по версии Storytel.
- Топ зарубежных писательниц возглавила Агата Кристи, далее следуют Элизабет Гилберт, Джен Синсеро, Джоан Роулинг, Айн Рэнд.
- Самыми популярными произведениями зарубежных писательниц стали «Город женщин» Элизабет Гилберт, «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» Джен Синсеро, «Атлант расправил плечи» (краткая версия) Айн Рэнд, «Дурная кровь» и «Смертельная белизна» Роберта Гэлбрейта (Джоан Роулинг).
- Топ русскоязычных писательниц возглавили Макс Фрай, Александра Маринина, Гузель Яхина, Дина Рубина, Дарья Донцова.
- Самыми популярными произведениями русскоязычных писательниц стали «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной, «Женщины Лазаря» Марины Степновой, «Не жизнь, а сказка» Алены Долецкой, «Дети мои» Гузель Яхиной, «#В постели с твоим мужем. Записки любовницы. Женам читать обязательно!» Ники Набоковой.
- В топ-100 самых прослушиваемых также входят произведения нигерийской, финской, бразильской, индийской и других писательниц.
В Новосибирском государственном художественном музее 6, 7 и 8 марта будут работать выставочные залы. В честь Международного женского дня женщинам обещают сделать скидку 30% — в рамках акции «Художественный музей — прекрасным дамам», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Новосибирский музей сделал скидку на билеты для женщин в честь 8 Марта
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил запретить ввоз цветов в Россию.
Читайте подробнее: Жириновский предложил запретить импорт цветов
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 марта принял участие в праздничном мероприятии по случаю Международного женского дня. Мероприятие, в ходе которого глава государства поздравил женщин, состоялось в международном конгресс-центре в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы республики.
Об этом: Президент Узбекистана поздравил женщин с Международным женским днем
В Тюмени студенты колледжа производственных и социальных технологий, которые состоят в молодёжном региональном отделении Общероссийского народного фронта, поздравили с Международным женским днём педагогов, медработников, студенток и сотрудниц из числа технического персонала с Международным женским днём. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе тюменской «Молодёжки ОНФ».
«Самим приятно на душе, когда даришь женщине цветы, открытки, читаешь стихотворные строчки, а её лицо при этом из будничного делового, расцветает в улыбке. Женщина в любви и радости всегда прекрасна. Такие маленькие радости прекрасной половине человечества, нашим мамам, бабушкам, сёстрам, любимым нужно дарить как можно чаще. А в праздничный день каждая женщина должна почувствовать внимание и заботу со стороны мужчин», — прокомментировал акцию руководитель тюменской «Молодёжки ОНФ» Тимур Нигматуллин.
Читайте также: «В любви и радости женщина прекрасна»: поздравления от активистов Тюмени
Росгвардия провела праздничный флешмоб к 8 Марта в Москве. Фото: пресс-служба Росгвардии.
В преддверии Международного женского дня музыканты Образцово-показательного оркестра Росгвардии устроили праздничный флешмоб. Москвички и гостьи столицы насладились выступлением ведущего музыкального коллектива и получили цветы из рук статных и обаятельных офицеров. Музыкальный коллектив выступил на площадках торгово-развлекательных комплексов. Фото: пресс-служба Росгвардии.
Под руководством начальника главного оркестра Росгвардии полковника Азата Шахмухаметова военные музыканты подарили публике оригинальную концертную программу, объединившую произведения самых разных жанров от классики и джаза до современной эстрадной музыки. Они исполнили произведения Исаака Дунаевского «Как много девушек хороших», Андрея Эшпая «А снег идет», Андрея Петрова «Эй моряк» и многие другие популярные шлягеры отечественных и зарубежных авторов. Фото: пресс-служба Росгвардии.
Особые эмоции у зрительниц вызвало выступление солистов оркестра Росгвардии — заслуженной артистки Татарии Малики Разаковой, лауреатов международных конкурсов Алексея Толстокорова и Дарьи Пантюшовой. Дирижировали оркестром заслуженный артист Российской Федерации подполковник Аркадий Шмелев и начальник симфонического оркестра подполковник Дмитрий Шибаев. Фото: пресс-служба Росгвардии.
Ежегодно росгвардейцы поздравляют женщин по всей стране. В прошлом году в Москве они устроили праздничный концерт на нулевом километре. Фото: пресс-служба Росгвардии.
В Москве и других регионах России с 8 марта поздравят пожилых и одиноких женщин. Акция организована Общероссийским народным фронтом (ОНФ).
К акции ОНФ присоединятся известные общественные деятели, блогеры и мотоциклисты — члены Ассоциации автомототуризма.
Подробности в материале: ОНФ подготовил подарки для женщин на 8 марта
7 марта в Ростове-на-Дону в рамках акции «Вам, любимые» добровольцы (волонтеры) Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе поздравят врачей и медицинских сестер с наступающим Международным женским днем, вручив цветы.
7 марта на зданиях учреждений культуры Старооскольского городского округа будут организованы видеопроекции, посвященные Международному женскому дню.
7 марта в Калуге пройдет областной конкурс «Мисс Этно — 2021».
В конкурсе примут участие молодые представительницы национально-культурных объединений, проживающие в Калужской области, которые покажут свои таланты и творческие умения в различных сценических жанрах.
Тюменские волонтёры из опорного центра инклюзивного добровольчества в канун Международного женского дня совместно со спортивно-оздоровительным клубом инвалидов «Шанс» подарили представительницам прекрасного пола цветы и яркий флешмоб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в тюменском штабе волонтёрского движения #МыВместе.
В рамках Всероссийской акции «Вам, любимые!» женщинам были подарены неизменные символы весны, красоты и цветения — тюльпаны.
Подробности в материале: В Тюмени вручили символы весны спортсменкам в инвалидных креслах
7 марта в Омске пройдут лыжные гонки в рамках финальных соревнований XX городской спартакиады «Спортивный город» по зимней программе. На финише всем женщинам подарят цветы.
7 марта проведение акции «Женщина за рулем» военными автоинспекторами ЦВО на автомобильных дорогах г. Новосибирска.
Военные автоинспекторы совместно с сотрудниками ГИБДД на главной улице города Новосибирска каждую остановленную автоледи будут поздравлять с наступающим праздником Международным женским днем и дарить цветы.
7 марта в преддверии Международного женского дня хоккеисты главной команды Северной военной хоккейной лиги «К-21» проведут товарищескую встречу на льду с женским составом своей команды «К-21 — Амазонки».
В завершение товарищеского матча командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев поздравит женскую команду с наступающим 8 марта, и под торжественные звуки военного оркестра все хоккеисты вручат женщинам цветы и подарки.
В Челябинской области активисты движения «Волонтёры Победы» поздравят ветеранов с Международным женским днём. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель организации Даниил Кирпиченко.
Накануне праздника активисты подготовили открытки и подарки. В частности, школе №5 города Троицка «Волонтёры Победы» и студенты педагогического отряда «Энерджи» провели мастер-класс по созданию открыток. В Женский день волонтёры подарят каждую из открыток ветеранам. Подобные акции состоятся 8 марта и в других муниципалитетах.
Подробности в материале: «Волонтёры Победы» поздравят челябинских ветеранов с 8 Марта
Одному из главных символов и подарков в честь Международного женского дня 8 марта в Петербурге посвятили необычную художественную инсталляцию.
Подробности в материале: В Петербурге в честь 8 марта «расцвели» гигантские тюльпаны
Добровольцы вышли на улицы Тюмени поздравить прекрасных дам с праздником.
Пресс-служба Центра добровольческого движения клуба «Дзержинец».
Подробности: Мужчины в форме подарили тюменкам 400 тюльпанов
Фото пресс-службы Центра добровольческого движения клуба «Дзержинец».
Женщины, которые вынуждены встретить Международный женский день в тюменском хосписе, получили 7 марта от волонтёров-медиков тюльпаны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила координатор регионального отделения движения «Волонтёры-медики» Шекер Беликова.
«Радость, признательность, улыбки на лице пациентов. Когда вручаешь цветы и видишь улыбки, то забываешь, что в хосписе лежат люди с онкологическими заболеваниями», — отметила Шекер Беликова.
Читайте подробнее: Тюменские волонтёры поздравили пациенток хосписа букетами тюльпанов
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) сегодня, 7 марта, поздравляли жительниц Новосибирска на центральной станции городского метро.
Подробности в материале: Новосибирские военнослужащие дарили женщинам тюльпаны в метро
В Калужской области на начало 2020 года численность женщин составила 537,2 тыс. человек — 53,6% всего населения. Среднестатистической калужанке 44,7 лет (для сравнения: средний возраст женщины РФ — 42,6, ЦФО — 44,4 лет), она старше среднестатистического мужчины на 5,9 лет. В 2020 году 5486 женщин вступили в брак. Чаще всего калужанки заключали брак в возрасте 20−24 лет, впервые — в основном в 23 года. В минувшем году, самой юной невесте области было 14 лет, самой возрастной — 83 года. В 2020 году матерями стали 8968 женщин. Впервые стали мамами — 2967. Средний возраст матери при рождении ребенка постепенно увеличивается, в 2019 году он составил 28,55 лет (в 2010 году — 27,36 лет). Ожидаемая продолжительность жизни женщин Калужской области, родившихся в 2019 году — 77,9 лет, это на 11,15 лет больше, чем у мужчин. Данный показатель имеет положительную динамику и, по прогнозу Росстата, к 2035 году увеличится до 82,4 лет.
Подробности в материале: Почти 54% населения Калужской области в 2020 году составляли женщины
В Тамбове 7 марта по маршруту автобуса № 8 запустили «Весенний экспресс». 8 марта праздничные мероприятия продолжит традиционная всероссийская акция «Вам, любимые».
Читайте подробнее: В Тамбове к 8 марта запустили «Весенний экспресс»
В Астрахани 5 марта на железнодорожном вокзале открылась фотовыставка «Железные леди», на которой представлены портреты сотрудниц Приволжской магистрали. В коллективном офисе «ЦентрМам» для семи безработных женщин, имеющих несовершеннолетних детей, 7 марта профконсультанты-психологи Центра занятости населения провели психологический тренинг. Также к 8 марта приурочен мастер-класс всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» для детей-сирот.
Об этом: Мастер-классы для сирот, фотовыставка и психотренинги: 8 марта в Астрахани
В Тюмени кружки для чаепития и цветы подарили ветеранам и труженицам тыла накануне международного женского дня волонтёры из «Молодёжки ОНФ». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель тюменского молодёжного движения Общероссийского народного фронта Тимур Нигматуллин.
Расима Давлетшина возглавляет ветеранскую первичку в Тюмени. В организации более 200 человек. У кого-то дети выросли и живут далеко, кто-то встретил одинокую старость. Любой гостинец, знак внимания для тружеников тыла и детей войны ценен, отмечает Расима Давлетшина. И когда приходят молодые ребята с цветами, подарками, поздравлениями, предложениями помощи, то у людей старшего поколения возникает и радость общения, и чувство необходимости кому-то.
Читайте также: Тюменские волонтёры из ОНФ навестили с подарками тружениц тыла
Сотрудники оранжереи Ботанического сада Российской академии наук (РАН) вывели новый сорт орхидеи, сообщили 7 марта в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ.
Читайте также: В России вывели новый сорт орхидеи
В Липецке 5 марта девятиклассники МБОУ Гимназия №12 «Гармония», участвовавшие во всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена», подготовили концерт для учителей, приуроченный к Международному женскому дню 8 марта.
Читайте подробнее: Липецкие гимназисты поздравили учителей с 8 марта
В Новосибирске военнослужащие устроили мини-концерт для старшей операционной сестры военного госпиталя, в годы Великой Отечественной войны участвовавшей в Сталинградской битве Натальи Некрасовой. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
Читайте также: Новосибирские военнослужащие организовали мини-концерт для ветерана
В Новосибирской области на начало 2020 года проживали 1496 тыс. женщин — 53% от общего числа жителей региона. Об этом сообщает Новосибирскстат.
Читайте подробнее: Почти 1,5 млн женщин проживает в Новосибирской области
В Озёрске (Челябинская область) поздравили участниц стройотрядов, работающих на стройке «Мирный атом», с Международным женским днём. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель строительного направления «Российских студенческих отрядов» Юрий Болдырев.
Торжество в честь праздника стало «финальным аккордом» проходящей стройки. Девушки работали плечом к плечу с молодыми строителями, за прошедшее время они стали дружной командой.
«От души, искренне поздравили девушек. Подарили открытки и цветы, сказали тёплые слова», — сказал Болдырев.
По его словам, представительницам прекрасного пола было очень приятно, что им уделили такое внимание. Девушки, обычно одетые в рабочую форму, предстали перед строителями в нарядных одеждах.
К слову, чаще всего такие стройки выпадают студентам на летнее время, и в этом случае в стройотрядах переносят Новый год, 23 февраля и 8 марта на летние даты, добавил Болдырев. В 2021 году же удалось провести все праздники по традиционному календарю.
Об этом: Строящих «Мирный атом» девушек поздравили с 8 Марта
В Москве в Международный женский день ожидается аномальный холод, температура воздуха в столице будет ниже нормы на 2−3 градуса. Об этом 7 марта сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
«Температура (в городе — прим. ИА REGNUM) будет ночью около 10 градусов мороза», — сказал Вильфанд.
Об этом: Жителей Москвы предупредили об аномальном холоде 8 марта
Погода в Петербургском регионе в день «праздника весны» 8 марта будет по-настоящему зимней: с морозом, ветром, снегом и гололедицей. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу выпустило штормовое предупреждение из-за усиления ветра северных направлений порывами до 15 м/с, гололедицы на дорогах и снежного наката.
Подробности в материале: В Петербурге на 8 марта объявлено штормовое предупреждение
В Петербурге проходит Международный турнир по перетягиванию каната. Вместе с мужчинами в перетягивании каната соревнуются в девушки-курсанты, чемпионки России, которые готовятся к международным соревнованиям.
Читайте также: В Петербурге девушки тянут канат на себя
Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта и отметил, что они приносят в мир гармонию, красоту, нежность и бескорыстное чувство материнской любви.
Читайте также: Президент России поздравил всех женщин с Международным женским днём
Российские космонавты записали видеопоздравление для женщин в честь Международного женского дня и пожелали им услышать слова любви и ощутить заботу и тепло близких людей.
Об этом: Российские космонавты поздравили женщин с праздником с борта МКС
Первые лица Алтайского края — губернатор Виктор Томенко и спикер Александр Романенко сегодня, 8 марта, поздравили женщин региона с праздником.
В их поздравлении, в частности, сказано:
«Восьмое марта — это самый любимый весенний праздник в нашей стране. Он является символом женственности, нежности и тепла. Этот день дарит мужчинам возможность выразить любимым и родным женщинам свою искреннюю признательность за поддержку, внимание и заботу…».
Подробности в материале: «Природа не поскупилась»: жительниц Алтайского края позравили с 8 Марта
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сегодня, 8 марта, направил в адрес забайкальских женщин свои поздравления:
«В этом году 8 Марта мы отмечаем во многом необычно. Сейчас такой период времени, когда по-другому, с гораздо бОльшей наполненностью звучат слова о здоровье, благополучии, хорошем настроении.
В это непростое время и в семьях, и в медицине, и образовании, на других должностях основная нагрузка зачастую ложилась именно на ваши плечи. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем восстановить привычный нам уклад жизни и вернуться к празднику в привычном для нас виде».
Читайте также: Губернатор Забайкалья: «8 Марта мы отмечаем во многом необычно»
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 8 марта, поздравил женщин с праздником. В его обращении, в частности, сказано:
«Позвольте выразить слова восхищения вашим удивительным обаянием и жизненной энергией, талантом создавать домашний уют, растить и воспитывать детей, дарить окружающим душевное тепло.
Будьте всегда благополучны дома и успешны на работе. Глубокого уважения заслуживает вклад наших женщин в социально-экономическое развитие Иркутской области и общественную жизнь региона. Спасибо вам за это. Желаю вам доброго здоровья, благополучия, счастья и праздничного настроения!»
Читайте также: Женщинам Приангарья пожелали счастья и праздничного настроения
Заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев сегодня, утром 8 марта, посетил COVID-моноклинику, организованную на базе поликлинического подразделения №1 в Чите.
«Именно эти люди были на передовой борьбы с коронавирусом в самые тяжелые для нас дни. Часто работал здесь в последние месяцы прошлого года, многие решения были резкие, но выверенные. Благодарю всех медиков за их труд, поздравляю прекрасную половину всех наших забайкальских медучреждений с праздником», — сказал вице-премьер.
Читайте также: В Чите с 8 Марта поздравили женщин медиков COVID-моноклиники
Участники команды «Молодёжка ОНФ» в честь 8 Марта организовали поздравления женщин с Международным женским днём. Как сообщает пресс-служба общественников, на улицах, в торговых центрах, общественном транспорте, учебных заведениях и медицинских учреждениях ребята дарят женщинам цветы и открытки «Ты прекрасна!».
К весенней акции команды также присоединились заслуженные артисты и врачи страны.
В Москве, в Институте имени Народного артиста СССР И. Д. Кобзона, вместе с ребятами всех женщин страны поздравили ректор вуза Дмитрий Томилин и заслуженный артист России, руководитель мастерской театрального факультета актер театра и кино Даниил Спиваковский.
«Дорогие девушки, женщины, наши мамы, бабушки, дочки и сестры! Вместе со своими учениками поздравляю вас с этим замечательным весенним праздником. Желаем счастья, здоровья, всего самого хорошего! А мы будем удивлять вас своим творчеством, спектаклями и ждем на наших спектаклях. С праздником!» — сказал Даниил Спиваковский.
Читайте также: «Ты прекрасна!»: «Молодёжка ОНФ» поздравляет женщин России
Всероссийский студенческий корпус спасателей сегодня в честь праздника 8 Марта проводит акцию «В благодарность за Службу!». Добровольцы поздравят с Международным женским днём сотрудниц МЧС России, находящихся в весенний праздник на служебном посту.
Как сообщает пресс-служба общественников, в акции примут участие 600 студентов-спасателей из 52 регионов страны.
Читайте подробнее: Всероссийский студенческий корпус спасателей поздравляет женщин с 8 Марта
Глава Ямала Дмитрий Артюхов поздравил северяночек с Международным женским днём, исполнив песню «Увезу тебя я в тундру»
В предпраздничную неделю и 8 марта активисты Общероссийского народного фронта поздравили женщин в регионах страны. Особое внимание они предложили уделить тем, кто нуждается в нем чуть больше остальных, — пожилым и одиноким женщинам, ветеранам, мамам детей со сложными диагнозами. Под хештегами #ПРО_НЕЕ и #ТыПрекрасна в социальных сетях ОНФ призвал присоединиться к акции и поздравить в этот день не только родных и близких, но и, возможно, совершенно незнакомых, но так нуждающихся во внимании и теплоте женщин.
Подопечные благотворительного приюта «Мамин домик» во Владимирской области получили подарки и цветы от руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова.
«Искренне желание любого нормального человека — поздравить близких людей и уделить внимание тем, кому оно нужно больше всего. В этом году 8 марта совпало с годовщиной общероссийской акции #МыВместе, когда вся страна объединилась для того, чтобы помогать друг другу. ОНФ приехал в «Мамин домик» и поздравил девушек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Но поздравлять — мало, поэтому нам был всем нарезан фронт работ», — отметил он.
Сотрудники Исполкома ОНФ убрали снег и помогли с ремонтом зданий.
Мэр Братска Сергей Серебренников (Иркутская область) поздравил женщин с 8 Марта:
«Сегодня в Братске живут и работают более 120 тысяч женщин, которые вносят в политику и общественную жизнь особый взгляд на существующие проблемы, новые подходы и решения. Развитие города, социальных институтов — всё это стало сферой активной женской деятельности. Спасибо вам за тепло и уют в нашем общем доме — Братске».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил всех женщин с Международным женским днём.
«Поздравляю вас с замечательным весенним праздником — Днём 8 Марта. Любовь и забота женщины делают мир добрее и лучше. Вдохновляют на подвиги и открытия», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил всех российских женщин с Международным женским днём.
Читайте подробнее: Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта
В Южно-Сахалинске участники регионального Общероссийского клуба «МыВместе» встречают самолёты из Новосибирска и Москвы и поздравляют прилетевших женщин с Международным женским днем. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: Волонтеры в Южно-Сахалинске поздравляют женщин в аэропорту
Добровольцы в Вологде поздравляют всех женщин на железнодорожном вокзале с Международным женским днём. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В Вологде добровольцы поздравляют женщин на ж/д вокзале с 8 Марта
Добровольцы в Южно-Сахалинске встречают приходящие на городской железнодорожный вокзал поезда и поздравляют прибывших на них женщин с Международным женским днём. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: Волонтеры в Южно-Сахалинске поздравляют женщин на ж/д вокзале с 8 Марта
Добровольцы в Ростове-на-Дону поздравили с Международным женским днем сотрудниц пожарно-спасательных частей города, которые находятся на своем боевом посту в период пандемии. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В Ростове-на-Дону поздравили с 8 Марта сотрудниц противопожарной службы
Волонтеры в Ростове-на-Дону поздравят с Международным женским днем жительниц города в Парке культуры и отдыха имени Максима Горького. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: В Ростове-на-Дону волонтеры поздравят в парке Культуры женщин с 8 Марта
Добровольцы поздравят женщин с Международным женским днём в московском аэропорту Домодедово. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: В московском аэропорту Домодедово добровольцы поздравят женщин с 8 Марта
Волонтеры в московском аэропорту Внуково поздравят жительниц Московского региона и его гостей, принадлежащих к прекрасной половине человечества, с Международным женским днём. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: Волонтеры поздравят женщин с 8 Марта в аэропорту Внуково
Реконструкторы в Санкт-Петербурге поздравят женщин с Международным женским днём возле знаменитого Доходного дома Розенштейна, который расположен на площади Льва Толстого. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: В Санкт-Петербурге реконструкторы поздравят женщин с 8 Марта
Реконструкторы вместе с представителями министерства культуры Республики Калмыкия и Федерации конной стрельбы из лука России поздравят женщин в Элисте, на ул. Ленина (Арбат), с Международным женским днём. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: В Элисте реконструкторы поздравят женщин с Международным женским днем
Реконструкторы в Чебоксарах поздравят женщин в Парке культуры и отдыха имени 500-летия города с Международным женским днем. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: Реконструкторы в Чебоксарах поздравят женщин с 8 Марта
Губернатор Омской области Александр Бурков и председатель Законодательного собрания региона Владимир Варнавский поздравили омичек с 8 Марта.
«В этот день все мужчины обращаются к своим единственным, дорогим и любимым с искренними словами восхищения и благодарности. Вы даете жизнь, наполняете ее смыслом, красотой и нежностью, в любое дело и начинание вносите гармонию, мудрость и доброту. Пусть первые лучи весеннего солнца принесут вам веру, надежду и любовь! Пусть на сердце у вас всегда будет тепло и радостно! Желаем вам счастья и взаимопонимания! Мира, благополучия и здоровья — вашим семьям!» — говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте региона.
Поздравление с 8 Марта от главы Хакасии Валентина Коновалова: «Хочу пожелать, чтобы вы всегда были окружены любовью, вниманием и заботой, чтобы в вашей жизни было поменьше тревог. Здоровья вам и вашим близким! С праздником, дорогие и любимые наши женщины!»
Губернатор Красноярского края Александр Усс и председатель Законодательного собрания региона Дмитрий Свиридов поздравили женщин с 8 Марта: «Дорогие женщины! Желаем провести этот замечательный весенний праздник в кругу родных и любящих людей. Пусть ваши усилия дома, на работе и в общественной жизни всегда встречают поддержку, а сердца будут согреты заботой и вниманием близких. Крепкого вам здоровья, энергии, мира, семейного счастья и прекрасного настроения!»
Добровольцы из общественного движения «Волонтеры Победы» поздравят в Нижнем Новгороде с Международным женским днём женщин — героев Великой Отечественной войны. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: В Нижнем Новгороде поздравят женщин — героев Великой Отечественной войны
Участники общественного движения «Волонтеры Победы» поздравят в Ярославле с Международным женским днём женщин — героев Великой Отечественной войны. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В Ярославле поздравят женщин — героев Великой Отечественной войны с 8 Марта
Члены общественного движения «Волонтеры Победы» поздравят в Тамбове с Международным женским днём женщин — героев Великой Отечественной войны. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: В Тамбове поздравят женщин — героев Великой Отечественной войны с 8 Марта
«Дорогие жительницы Томской области! От всего сердца поздравляем вас с Международным женским днём 8 Марта! Самый первый весенний праздник наполнен нежностью, любовью, ароматом цветов и самыми искренними словами в адрес прекрасной половины человечества. Хотя нет таких слов, которыми можно сполна выразить свои чувства. Ваши обаяние, доброжелательность, красота и мудрость — пожалуй, главные движущие силы на планете. И, конечно, главная мотивация для мужчин быть лучше и достойными вас. Искренне желаем счастья, любви, весеннего настроения, цветов, комплиментов, улыбок и восторженных взглядов! Пусть каждый день вашей жизни будет прекрасным!» — говорится в поздравлении от губернатора Томской области Сергея Жвачкина и председателя Законодательной думы региона Оксаны Козловской.
Участники общественного движения «Волонтеры Победы» поздравят в Нарьян-Маре с Международным женским днём женщин — героев Великой Отечественной войны. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: В Нарьян-Маре поздравят женщин — героев Великой Отечественной войны с 8 Марта
Реконструкторы в Сургуте поздравят участниц единственной в России женской пилотажной группы «Барсы» с Международным женским днем. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: В Сургуте реконструкторы поздравят женскую пилотажную группу с 8 Марта
Президент Молдавии Майя Санду поздравила соотечественниц с Международным женским днем. Поздравление главы государства было опубликовано на молдавском и русском языках в пресс-службе молдавского лидера.
Читайте также: Президент Молдавии поздравила соотечественниц с 8 Марта
Добровольцы Забайкальского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей в рамках акции «Вам, любимые» поздравили и подарили цветы девушкам, которые даже в этот праздничный день несут нелегкую и благородную службу.
Сегодня повод для улыбки получили 25 представительниц прекрасного пола, которые наряду с мужчинами в круглосуточном режиме спасают жизни людей.
«Милые, добрые, нежные дамы! С прекрасным праздником весны! Пусть каждый день будет наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью. Будьте счастливы, любите и будьте любимы», — сказано в поздравлении.
Читайте подробнее: Забайкальские добровольцы ВСКС поздравили с праздником женщин-спасателей
Главный врач госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске Сухарев О. С. поздравит медицинских работниц данного лечебного учреждения с Международным женским днём. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: В Петрозаводске поздравят с 8 Марта работниц Госпиталя для ветеранов войн
Добровольцы поздравляют женщин с Международным женским днём в международном аэропорту Санкт-Петербурга Пулково. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM
Подробности в материале: Волонтеры в аэропорту Пулково поздравляют женщин с 8 Марта
С Международным женским днём сотрудниц Центра обработки вызовов по единому телефонному номеру «112», скорой медицинской помощи и Управления ГОЧС Белгорода поздравил лично 8 марта врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщает пресс-служба правительства региона. Всем дежурным он передал подарки.
Читайте также: Женщин-дежурных скорой и МЧС лично поздравил врио белгородского губернатора
Волонтеры поздравляют женщин с Международным женским днем на Театральной площади Курска. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: На Театральной площади Курска волонтеры дарят женщинам цветы
Праздничный флешмоб участников творческих коллективов Республики Адыгея, приуроченный к Международному женскому дню, состоится в Майкопе. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: В Майкопе пройдет флешмоб творческих коллективов Адыгеи к 8 марта
В городе Алма-Ата (Казахстан) сегодня, 8 марта, проходит марш в защиту прав женщин, а затем начнется митинг, ранее согласованный с властями, сообщает 8 марта Zakon.kz.
Подробности в материале: В Алма-Ате проходит марш и митинг в защиту прав женщин
Праздничный трамвай к Международному женскому дню запустили по утвержденному маршруту в Пятигорске. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: В Пятигорске к 8 марта запустили праздничный трамвай
Волонтеры в Воронеже поздравляют женщин с Международным женским днем. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Добровольцы в Воронеже поздравляют женщин с 8 марта
В Белгороде поздравят с Международным женским днем медицинских работниц и пациенток «Ковидного госпиталя №1». Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: В Белгороде поздравят с 8 марта работниц и пациенток «Ковидного госпиталя»
Волонтеры поздравят женщин с Международным женским днем на Театральной площади около Брянского областного театра драмы имени А. К. Толстого. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Волонтеры поздравят женщин с 8 марта на Театральной площади в Брянске
Студенты Саратовского архитектурно-строительного колледжа, являющиеся членами студенческого спасательного отряда ВСКС «Вектор», поздравят с Международным женским днем женщин из Службы спасения области, которые в праздничный день находятся на боевом посту. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: В Саратове поздравят с 8 марта женщин из Службы спасения области
Волонтеры поздравляют женщин с Международным женским днём в международном аэропорту им. Н. А. Камова города Томска. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: Волонтеры в аэропорту Томска поздравляют женщин с 8 марта
В столице Киргизии — городе Бишкеке, а также в городе Ош состоялись марши в защиту прав женщин, сообщает издание «24KG».
Подробности в материале: В Киргизии состоялись марши в защиту прав женщин
Ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны, проживающих в отдаленных поселениях Севастополя, поздравляют с 8 Марта члены регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды».
Читайте также: В Севастополе с 8 Марта поздравляют ветеранов и детей войны
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров поздравил российских женщин с Международным женским днем, который отмечается 8 марта.
Подробности в материале: Сергей Лавров и российские дипломаты поздравили женщин с 8 марта
В селе Ыб Сыктывдинского района Республики Коми в Международный женский день будет запущена туристическая экскурсионная программа «О, женщины, вам имя — совершенство». Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: В Коми запустили туристическую экскурсионную программу к 8 марта
В Пензе 8 марта проводятся бесплатные экскурсии по зоопарку для мам и бабушек, приуроченные к Международному женскому дню. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В Пензе 8 марта для женщин проводят бесплатные экскурсии по зоопарку
Несмотря на праздник 8 Марта, многие сотрудницы ГУ МЧС РФ по Иркутской области сегодня работают. Подарить им хорошее настроение, улыбки и цветы вызвались добровольцы регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) в рамках акции «Вам, любимые!», приуроченной к Международному женскому дню.
Представительницы прекрасного пола с удовольствием принимали поздравления и даже немного смутились от такого пристального внимания.
«Дорогие женщины! Желаем вам всегда чувствовать себя любимыми, уверенными в себе, неотразимо красивыми и очаровательными. И пусть вам всегда сопутствуют цветы, улыбки и комплименты!» — отмечают участники акции.
В Обнинске Калужской области стартовали соревнования по лыжным гонкам «XX-й Докторский марафон». Состязания приурочены к празднованию 65-й годовщине первого наукограда России и Международному женскому дню 8 марта. Традиционные «Докторские гонки» в Обнинске популярны среди медиков — лыжников России. С 2010 года «Докторские гонки» посвящаются памяти обнинской лыжницы Марии Крыловой, трагически погибшей в 2009 году.
Подробности в материале: В Обнинске стартовали лыжные гонки «Докторский марафон»
Мужчины-руководители Рязанской области прочли женщинам стихотворение Михаила Берковича «Ей имя — Женщина!». Видеоролик разместили 8 марта в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: Рязанские силовики и губернатор прочли женщинам стихотворение
Сегодня, 8 марта, в дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) побывали гости из Алтайского краевого отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей во главе с председателем Совета Евгением Киприяновым. Студенты вручили несущим службу в праздничный день сотрудницам ЦУКС цветы, высказали тёплые слова пожеланий.
Сотрудники первого пожарно-спасательного отряда (г. Барнаул) оригинально поздравили женщин, подготовив для них замечательный видеоролик, собравший уже тысячи просмотров в социальных сетях.
«Ещё раз сердечно поздравляем с 8 Марта женщин, которые наряду с мужчинами несут нелегкую и благородную службу в МЧС России. Жизнь не раз доказывала, что красота и женственность прекрасно сочетаются с такими качествами, как отвага и мужество», — подчеркнули спасатели в своём поздравлении женщинам.
Читайте подробнее: Красота, женственность, отвага: сюрприз алтайских спасателей на 8 Марта
Участники Ростовской региональной общественной военно-патриотической молодежной организации «Донской Фронт» в Ростове-на-Дону поздравляют представительниц прекрасного пола с Международным женским днем. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: В Ростове-на-Дону волонтеры поздравляют женщин с 8 марта
Акция к 8 марта «Километр красоты» с участием волонтёров состоится в Краснодаре. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: В Краснодаре пройдет акция «Километр красоты» к 8 марта
Праздничный органный концерт к Международному женскому дню состоится в Белгороде. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: В Белгороде состоится органный концерт к 8 марта
Мужское шествие с поздравительными плакатами и комплиментами, приуроченное к Международному женскому дню, состоится в Москве. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В Москве пройдет мужское шествие с поздравлениями к 8 марта
Цветы и авторские открытки в честь Международного женского дня вручили волонтёры сотрудникам медицинских учреждений в Волгограде. Добровольцы присоединились к всероссийской акции «Вам, любимые», рассказала 8 марта корреспонденту ИА REGNUM окружной координатор ЮФО и координатор Волгоградской области Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» Виктория Скоморохова.
Об этом: В Волгограде волонтёры-медики вручили более трёх тысяч цветов
В российской промышленности женщины составляют более 40% работников и их число продолжает расти.
Об этом: Минпромторг: в российской промышленности доля женщин возросла до 40,1%
Волонтёры и молодёжные организации 8 Марта в Москве проводят акцию «Вам, любимые, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Мероприятие приурочено к Международному женскому дню. Участники акции дарят цветы на пяти железнодорожных вокзалах, девяти станциях метро, а также на бульварах, в скверах и парках. Всего планируется раздать до 100 тыс. цветов.
Читайте также: В Москве волонтёры проводят акцию «Вам, любимые»
Во Владивостоке поздравят с Международным женским днем сотрудниц ткацкой фабрики, которые на протяжении нескольких месяцев изготовляли средства индивидуальной защиты и костюмы для врачей. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Во Владивостоке поздравят с 8 марта сотрудниц ткацкой фабрики
В Тамбове в Международный женский день пройдет возложение цветов к памятнику первой женщины Героя Советского Союза Зое Космодемьянской. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: В Тамбове 8 марта возложат цветы к памятнику Зое Космодемьянской
К Международному дню 8 Марта в Москве установлены новые арт-объекты — специальные почтовые ящики в виде сердец, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Идея акции заключается в том, чтобы дать возможности жителям Москвы отправить праздничную открытку и отправить её адресату. Организаторы обещают, что каждое послание будет обязательно доставлено к месту назначения.
Читайте подробнее: В Москве установили арт-объекты в виде сердец
В Симферополе в Международный женский день пройдет возложение цветов к памятнику российской императрице Екатерине II Великой. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В Симферополе 8 марта возложат цветы к памятнику Екатерине Великой
Стихотворный флешмоб в рамках всероссийской акции «Вам, любимые!», которая приурочена к Международному женскому дню, состоялся в Москве. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: В Москве 8 марта прошел стихотворный флешмоб «Вам, любимые!»
Акция «Поддержим девчонок», приуроченная к Международному женскому дню, пройдет в Екатерининском сквере Санкт-Петербурга. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В Санкт-Петербурге состоится акция «Поддержим девчонок» к 8 марта
Акция «Распускающаяся роза», приуроченная к Международному женскому дню, пройдет в московском Центральном парке им. Горького. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: В Парке им. Горького в Москве 8 марта пройдет акция «Распускающаяся роза»
Тюльпаны дарят пассажиркам общественного транспорта в Тверской области в честь Международного женского дня «Транспорт Верхневолжья», сообщили в пресс-службе правительства региона. Акция проводится в автобусах, проходящих через центр города.
Подробности в материале: В тверских автобусах женщинам раздают тюльпаны и зовут на работу
Военнослужащие бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО) поздравят женщин на площади Куйбышева в Самаре с Международным женским днем. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: В Самаре военнослужащие ЦВО поздравят женщин с 8 марта
В Петропавловске-Камчатском поздравят с Международным женским днем работниц военно-морского госпиталя Тихоокеанского флота (ТФ) ВМФ РФ. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: В Петропавловске-Камчатском поздравят работниц военно-морского госпиталя ТФ
Духовой оркестр московской полиции выступил в Международный женский день в подземном аванзале, слева от колонны-цветка, в вестибюле станции метро «Курская — кольцевая» в Москве. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: Духовой оркестр московской полиции выступил в метро к 8 марта
Добровольцы Иркутского РО ВСКС поздравили сотрудниц ГУ МЧС России и Пожарных частей г. Иркутска с Международным женским днём и пожелали представительницам прекрасного пола счастья, крепкого здоровья, любви и понимания близких.
В Иркутской области, где стартовал Год Байкала, провели спортивные мероприятия прямо на льду Священного озера. Сегодня, 8 марта волонтеры хоккейного матча радовали гостей и волонтеров-девушек цветами в честь международного женского праздника. Акция «Вам, родные» проходит по всей стране.
В хоккейном матче, который проходил в посёлке Большое Голоустное, принял участие губернатор области Игорь Кобзев и члены регионального правительства, а со стороны звёзд хоккея — председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов и другие известные спортсмены.
Волонтеры Иркутского регионального волонтёрского центра, волонтеры-медики, ВСКС помимо помощи в организации матча также дарили радость и улыбки женщинам.
Читайте также: Акция «Вам, родные» добралась до Байкала
К 8 марта на улицах и в цветочных магазинах российских городов вовсю идёт торговля цветами. Не стал исключением и Екатеринбург.
Все желающие могут приобрести традиционные весенние цветы — тюльпаны, представлены у продавцов также розы, хризантемы и т. д. Бойкой торговле не мешает даже лёгкий морозец.
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил соотечественниц с Международным женским днем. Текст поздравления лидера Туркмении был опубликован 8 марта государственным информационным агентством Туркмении «Туркменистан сегодня».
Читайте также: Президент Туркмении поздравил соотечественниц с Международным женским днем
В партии «Слуга народа» заявили о создании движения «Зе! Женщины», целью которого является «внедрение политики равенства на национальном и местном уровнях». Об этом заявил глава политической силы Александр Корниенко, сообщили 8 марта в пресс-службе партии.
Читайте также: В партии «Слуга народа» заявили о создании движения «Зе! Женщины»
Праздничную акцию для врачей и пациенток Тульской областной клинической больницы провели активисты регионального волонтерского центра «Единой России», представляющие команду «Молодой Гвардии», 8 марта, сообщили в пресс-службе реготделения партии.
Читайте также: В Туле волонтёры подарили цветы и конфеты медикам и пациенткам
В Сургуте мужчины из клуба исторической реконструкции «Арсенал» поздравили девушек из первой в России женской пилотажной группы с Международным женским днём.
Пресс-служба клуба исторической реконструкции «Арсенал».
В Киеве проходит марш в защиту прав женщин, инициаторами которого являются представители международных организаций, представители феминистского движения, а также ЛГБТ-сообществ, сообщает 8 марта издание «Страна.ua».
Подробности в материале: В Киеве участников женского марша забросали спасательными кругами и цветами
В Челябинской области представители движения «Волонтёры Победы» поздравили женщин-ветеранов с Международным женским днём. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM
Читайте подробнее: «Волонтёры Победы» Челябинской области поздравили ветеранов с 8 Марта
Тюменских девушек-волонтёров в Международный женский день поблагодарили за самоотверженность, чуткость и добро днём красоты в одном из салонов города. Об этом сообщает волонтёрский центр регионального отделения партии «Единая Россия».
«Девушкам предложены профессиональные процедуры ухода за лицом, причёски и макияж. Некоторые волонтеры сразу же после салона красоты отправились навестить своих подопечных — пожилых женщин, соблюдающих самоизоляцию, чтобы в свою очередь порадовать их и поздравить с праздником», — отметили в волонтёрском центре.
Читайте подробнее: Тюменским девушкам-волонтёрам подарили день красоты
В Оренбурге студенты и школьники записали поздравительное видео к 8 Марта. Они поздравили с Международным женским днём своих матерей, а также всех женщин, сообщает региональное отделение «Молодёжки ОНФ».
В акции «Ты прекрасна» совместно с командой «Молодёжки» приняли участие ученики школы №25 и студенты Гуманитарно-технического техникума. Отметим, эта акция проводится по всей России.
Читайте подробнее: Студенты и школьники поздравили оренбурженок с 8 Марта
В Челябинской области активисты «Молодёжки ОНФ» поздравили женщин с Международным женским днём. Поздравления состоялись в рамках всероссийской акции «Ты прекрасна!».
В акции также приняли участие активисты волонтёрского центра «Вектор добра». А весенние яркие открытки и добрые пожелания получили студентки и сотрудницы Челябинского филиала РАНХиГС. Кроме того, волонтёры поздравили и случайных прохожих, водителей и пассажирок, сотрудниц магазинов и т.д.
Подробности в материале: Молодёжка ОНФ поздравила жительниц Челябинска с 8 Марта
В московском парке им. Горького прошёл праздничный забег: мужчины пробежали стометровку с тюльпанами, а на финише вручили цветы девушкам.
Фоторепортаж в материале: Праздничный забег с цветами в парке им. Горького
В Карачаево-Черкесии врачам ковидных госпиталей к празднику 8 Марта вручили сладкие витаминные подарки. Волонтеры доставили медикам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, более полутонны фруктов.
Подробности в материале: В Карачаево-Черкесии волонтеры доставили врачам больниц 500 кг фруктов
Москва отмечает 8 Марта.
Подробности в материале: Тысячи тюльпанов для москвичек: в столице празднуют 8 Марта — фото
В Ростовской области волонтёры поздравили с 8 Марта сотрудниц и пациенток медучреждений, домов-интернатов и психоневрологического интерната.
Читайте подробнее: В Ростовской области волонтёры подарили цветы медикам и пациенткам
Папа Римский Франциск накануне Международного женского дня указал на необходимость уважать и оберегать женщин. 7 марта он выступил с проповедью в иракском городе Бахдида (Каракош), считающемся местным центром христианства.
«Хотел бы поблагодарить всех матерей и женщин этой страны, смелых женщин, которые продолжают давать жизнь, несмотря на все раны. Женщин надо уважать и оберегать. Им необходимо уделять внимание и предоставлять возможности», — сказал понтифик.
При этом он упомянул о роли Богоматери, которая «защищает свыше».
Постпред РФ при ООН Василий Небензя поздравил женщин с Международным женским днем на шести официальных языках организации — на русском, английском, китайском, арабском, французском и испанском. Видеопоздравление размещено на странице постпредства в Facebook.
«Дорогие женщины, пожалуйста, примите наши наилучшие пожелания по случаю Международного женского дня. Желаю вам здоровья, счастья и благополучия», — сказал Небензя.
В центре Перми волонтёры акции #МыВместе поздравили горожанок в Международным женским днём. Всего они раздали цветы и открытки порядка 300 женщинам, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Открытки, в частности, изготовили ученики младших классов школы №32. А активисты волонтерского центра «Единой России» организовали возле ТЦ «Колизей-Атриум» фотозону. Все желающие пермячки могли там сфотографироваться с названием акции «Вам, любимые!».
Подробности в материале: Волонтёры подарили женщинам Перми сотни тюльпанов и открыток
В «женский день» 8 Марта сразу несколько общественных объединений присоединились к ставшей уже традиционной акции по раздаче цветов женщинам на улицах Петербурга.
Читайте также: Тюльпан от реконструкторов, мимоза от волонтёров: 8 марта в Петербурге
Министерство обороны Черногории активно поддерживает более активное участие женщин в системе обороны.
Текущее представительство женщин в армии Черногории (VCG) составляет 14,7 процента по отношению к общей численности, и почти 10 процентов из них представлены в структуре профессиональных военнослужащих.
Женщин с Международным женским днем на шести официальных языках ООН (русском, английском, французском, испанском, арабском и китайском языках) поздравил постоянный представитель Российской Федерации при организации Василий Небензя. Видеозапись выступления дипломата размещена 8 марта на странице представительства РФ в соцсети Facebook.
Читайте также: Небензя поздравил женщин с 8 Марта на шести языках
Участники команды «Молодёжки ОНФ» в Удмуртии поздравили «Бурановских бабушек» с Международным женским днём. Артисткам подарили апельсиновые деревья.
Читайте также: Активисты подарили «Бурановским бабушкам» апельсиновые деревья
Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Саранске поздравили с Международным женским днем женщин, заботящихся о детях с ограниченными возможностями здоровья. Вместе со спонсорами активисты преподнесли мамам особенных детей букеты цветов и подарки.
Об этом: Активисты ОНФ в Мордовии поздравили с 8 Марта мам особенных детей
Читайте также: Женщины Косово отметили 8 марта маршем протеста «против патриархата»
Участники акции несли в руках плакаты, содержащие достаточно конкретные требования — равная оплата с мужчинами, право на работу, защита от сексуальных домогательств на рабочем месте.
В акции приняли участие не только сторонники, но и защитники прав ЛГБТ-сообщества, а также исполняющая обязанности президента Косово Вьоса Османии кандидат на пост премьер-министра Косово, глава «Движения за самоопределение» Альбин Курти.
Видео с российскими десантниками, которые поздравили представительниц прекрасного пола с Международным женским днём на высоте 1000 метров, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 8 марта в социальной сети Facebook.
Читайте также: В сети отреагировали на поздравление ВДВ с 8 Марта с высоты 1000 метров
В регионах Урала 8 марта женщины вышли на одиночные пикеты. В Екатеринбурге одна из местных жительниц стояла возле памятника Ленину с плакатом против домашнего насилия.
В Челябинске пикетировать одиночно решились сразу несколько девушек. Они также выступали за борьбу с домашним насилием. Были в руках у горожанок и плакаты за равноправие женщин с мужчинами.
Читайте также: На Урале феминистки провели одиночные пикеты
Ветеран Великой Отечественной войны из Владивостока Юлия Михайловна Васильева 8 марта отметила двойной праздник.
Подробности в материале: Ветеран Великой Отечественной войны в 95 лет продолжает работать в Приморье
По данным Чувашстата, в республике проживает 647,4 тыс. женщин, это больше половины населения. Являются горожанками семь из десяти жительниц Чувашии.
В среднем на тысячу женщин приходится 881 мужчина. Устойчивое преобладание женщин в регионе складывается после 39-летнего возраста. А после 60 лет женщин в 1,8 раза больше, чем мужчин. Средний возраст представительниц прекрасного пола 42 года, при этом городские женщины на шесть лет моложе сельских.
По итогам переписи 2010 года, в Чувашии 345,2 тыс. женщин имели профессиональное образование, в том числе 35% — высшее и послевузовское. Что касается ученой степени, то здесь прекрасная половина значительно уступает сильному полу: среди докторов наук — 28% женщин, кандидатов наук — 47%.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поздравил женщин региона на большом праздничном концерте.
Президент Армении Армен Саркисян поздравил 8 марта соотечественниц по случаю праздника женщин:
«Дорогие женщины и девушки!
Поздравляю и шлю вам наилучшие пожелания по случаю Дня женщин!
Ход нашей истории показал, сколь сильна армянская женщина — символ нашего возрождения.
Не случайно, что в нашей системе ценностей отношение к женщине имеет глубокие корни, основанные на любви, уважении и величании. А прежде всего женщина — теплота и прочность семьи и очага, источник вдохновения и воодушевления.
В эти тяжёлые для государства и наших семей дни будьте крепкими и продолжайте укреплять основы будущего страны и нации.
Ваша миссия — сохранение нации, и вы исполняете эту миссию с преданностью во все времена и во всех ситуациях.
Здоровья, мира и всяческих благ всем вам, вашим семьям и очагам».
В Чечне в день 8 Марта чествовали женщин-медиков. В доме торжеств «Сафия» врачам, фельдшерам, медсестрам вручили награды, которые присвоены указом президента РФ — медали «Заслуги перед Отечеством» II степени и ордена Пирогова. Также медики получили цветы и духи от дома моды Firdaws.
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В Чувашии по итогам переписи-2010 число замужних женщин почти на 3 тыс. превышало число женатых мужчин, а пятая часть опрошенных женщин никогда не была в брачном союзе. Воспитывали несовершеннолетних детей одни около 45 тыс. матерей, 54% из них были в возрасте моложе 35 лет.