Все новости о праздновании, статистике, мероприятиях — в трансляции ИА REGNUM

Праздник по-разному отмечают в разных странах мира, в России его празднуют по традиции особенно широко.

С 1975 года праздник включен в список международных дней ООН. В этом году тема Международного женского дня — «Женщины на руководящих постах: Достижение равноправного будущего в эпоху COVID-19» — посвящена огромным усилиям женщин и девочек во всем мире по формированию более равноправного будущего и выходу из кризиса в связи с COVID-19.

В Советской России, а позже в СССР этот день отмечался в качестве официального праздника с 1919 года.

Впервые 28 февраля 1909 года в США отметили праздник на территории всех штатов.

8 марта в России отмечается государственный праздник — Международный женский день. Этот день объявлен нерабочим.

Опрос по телефону проведён 2−3 марта 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

По мнению 32% опрошенных, настоящая женщина должна беречь семейный очаг, воспитывать детей (21%), быть хозяйкой (17%), проявлять доброту и заботу (10%).

Также на кануне Международного женского дня с понятием настоящей женщины у граждан ассоциируется певица София Ротару (3%) и председатель Совфеда Валентина Матвиенко (3%).

«Хочу всех присутствующих здесь девушек, женщин, и, обращаясь к нашей сегодняшней аудитории, всех женщин, девушек и девочек, которые принимают участие в нашей сегодняшней работе, да, собственно говоря, всех наших женщин поздравить с приближающимся женским праздником», — сказал Путин в заключительной части встречи.

Об этом глава государства заявил 4 марта в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Выращенные в Подмосковье цветы будут продаваться не только в торговых сетях и магазинах Москвы и области, но и в ряде других регионов России.

Как отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский , на продажу поступят такие виды декоративных растений, как розы, тюльпаны, хризантемы и другие, а также горшечные цветы.

К празднованию 8 марта тепличные комплексы Подмосковья планируют обеспечить магазины 7,5 млн различных цветов. Об этом 4 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

В Международный женский день вакцинация жителей Пензенской области против новой коронавирусной инфекции не прервется. Первым компонентом вакцины будут прививать согласно предварительной записи, сформированной на едином портале госуслуг. Ревакцинация, запланированная на 8 марта, также будет проведена. Всего для вакцинации в регионе развернуто 45 пунктов.

Решение о запрете из-за пандемии коронавирусной инфекции всех связанных с Международным женским днем митингов в Мадриде и расположенных рядом районах приняли местные власти. Об этом 4 марта сообщил на пресс-конференции глава представительства правительства Испании в сообществе Мадрид (куда входит и столица, и область) Хосе Мануэль Франко .

На центральной площади Новосибирска сегодня, 5 марта, прошла праздничная акция «Цветы для автоледи». Сотрудники Госавтоинспекции поздравили жительниц города с 8 Марта.

Обращаясь к участникам встречи, глава Росгвардии отметил, что сегодня не осталось ни одной сферы жизнедеятельности, где бы смогла сохраниться исключительно мужская монополия.

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов вручил ведомственные награды отличившимся женщинам-военнослужащим и сотрудницам Росгвардии. В преддверии Международного женского дня в Доме учёных Сибирского отделения Российской академии наук состоялась встреча директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова с женщинами-военнослужащими и сотрудницами Сибирского округа Росгвардии.

В Новокузнецке в преддверии Международного женского дня зал ожидания пригородного вокзала украсили ростовыми декоративными цветочными букетами. Шесть цветочных фонтанов высотой от 1,5 до 2 метров сделали сотрудники вокзала. Над композицией они работали около двух месяцев.

Он также особо отметил самоотверженный труд женщин — медицинских работников и специалистов войск национальной гвардии, которые борются с распространением новой коронавирусной инфекции.

Генерал армии Виктор Золотов подчеркнул, что в Росгвардии помимо сугубо мирных профессий, женщины успешно проходят службу в спецназе и авиации, участвуют в охране правопорядка и важных государственных объектов.

Мероприятие завершилось торжественной церемонией вручения ведомственных наград. Медалью «За заслуги в укреплении правопорядка» отмечены майоры полиции Светлана Атаманова, Наталья Кузнецова, Ольга Лешонок, капитан полиции Наталья Неупокоева, старшие лейтенанты полиции Ирина Дудина и Вера Лебедева, прапорщики полиции Ольга Зиновьева и Александра Котова.

Директор Росгвардии поздравил всех женщин Росгвардии с наступающим Международным женским днем, пожелал им счастья, успехов и любви.

Подробности в материале: В Чите с 8 марта поздравили женщин-автомобилисток

По его наблюдениям, читинки сегодня находятся в предпраздничном настроении. Но когда сотрудники ДПС дают команду остановиться, то многие из них ожидают проверку документов, и, когда вместо этого им вручают цветы, женщины с удивлением и радостью принимают поздравления.

Традиционная акция «Букет для автоледи» в преддверии Международного женского дня стартовала в Чите. Как сообщает сегодня, 5 марта, официальный телеграм-канал городской мэрии, вместе с активистами партии «Единая Россия» и волонтерами женщин поздравил депутат Думы городского округа «Город Чита» (фракция партии «Единая Россия») Алексей Барковский .

Читайте также: Женщины в Бурятии зарабатывают гораздо меньше мужчин

Служба статистики в Бурятии представила к Международному женскому дню «женскую статистику». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, представители прекрасного пола составляют около 52,3% населения республики, или 515,2 тыс. человек.

Пятница перестаёт быть томной: мэр Саянска Олег Боровский (на фото в центре) первым поздравил женщин с 8 марта.

В период мартовских праздников в поездах «Аэроэкспресс» на всех направлениях зазвучит голос народного артиста России Сергея Безрукова.

Пять массовых мероприятий пройдут в мартовские праздники на Байкале. Кроме того, отдохнуть на природе собираются много туристов. При этом ледовая ситуация становится все хуже. В выходные резко потеплеет, что скажется на состоянии льда. Об этом 5 марта 2021 года сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

Об этом: В Каталонии разрешили проводить шествия вопреки распоряжению минздрава

Власти Каталонии проигнорировали решение министерства здравоохранения Испании и разрешили проводить марши 8 марта. Об этом пишет издание La Razón.

Автономное сообщество Валенсия — еще одно сообщество, поддерживающее демонстрации. В Кастилии и Леоне правительственная делегация не будет запрещать демонстрации, однако на данный момент вице-президент региона Франсиско Ихеа 4 марта рекомендовал не проводить марши. Кроме того, он направил сообщение центральному правительству, настаивая на том, что «компетентным органом является правительство, что понятно в нынешнем состоянии».

В Наварре феминистские коллективы смогут собираться 8 марта на шествие, поскольку все митинги, о которых было сообщено правительственной делегации в этом сообществе, предусматривают количество менее 500 человек. Об этом пишет издание La Razón.

В преддверии весеннего праздника — Международного женского дня — калужские полицейские в рамках традиционной акции МВД России «8 Марта — в каждый дом» поздравили матерей и вдов сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей. По инициативе коллектива областного драматического театра, вдовам полицейских, проживающих в Калуге, вручены пригласительные билеты на лучшие спектакли.

В Архангельской области за год стоимость цветов выросла на 14,4%, конфеты — на 6,6%.

В опросе приняли участие около 1600 респондентов, он проводился в феврале 2021 года.

Половина мужчин в России планируют потратить на 8 марта 10 тыс. рублей или больше. Доля женщин, которые были столь же щедры на 23 февраля, оказалась почти в два раза меньше, таковы данные финансовой онлайн-платформы Webbankir, которая провела общероссийский опрос, посвященный Международному женскому дню. 95% мужчин сообщили, что дарят или собираются дарить подарки на 8 марта. Из них 51,4% дарят подарки как коллегам, так и близким, 40,9% — только членам семьи, и лишь 3,2% — только на работе.

Пассажиров встречает в салоне творческий дуэт «Вдохновение», который исполняет песенные композиции. Женщинам вручают поздравительные открытки с 8 Марта.

Предполагается, что яркий, по-весеннему украшенный трамвай, будет радовать горожан до конца марта.

Во Владивостоке 5 марта на маршрут №6 вышел праздничный трамвай — пассажиров приветствовали артисты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Женщины составляют около 52,5% населения Республики Алтай, или 115,6 тыс. человек. Таким данные сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата в преддверии Международного женского дня.

13:06 05.03.2021

Председатель Московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко не считает цветы самым бесполезным подарком на 8 Марта. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные опроса Superjob, она отметила:

[[[quote-0]]]

Подробности в материале: Адвокат не считает цветы самым бесполезным подарком на 8 Марта

13:24 05.03.2021 В Туве по данным Красноярскстата проживает 170,5 тыс. женщин, что составляет около 52,1% всего населения республики. Из них более половины живут в городах (55,4%), сообщили ИА REGNUM в пресс-центре службы статистики. Подробности в материале: Назван средний возраст вступления в брак жительниц Тувы

13:28 05.03.2021 Топ-10 популярных ж/д направлений из Москвы на мартовские праздники (с 6 по 8 марта) по версии аналитиков Туту.ру: 1. Санкт-Петербург 2. Нижний Новгород 3. Иваново 4. Брянск 5. Тула 6. Ярославль 7. Смоленск 8. Казань 9. Воронеж 10. Владимир

13:34 05.03.2021 Половина мужчин в России планируют потратить на 8 марта 10 тыс. рублей или больше, выяснили специалисты финансовой онлайн-платформы Webbankir, которые в феврале 2021 года провели общероссийский опрос, посвященный Международному женскому дню. В нем приняли участие около 1600 респондентов. 95% мужчин сообщили, что дарят или собираются дарить подарки на 8 марта. Из них 51,4% дарят подарки как коллегам, так и близким, 40,9% — только членам семьи, и лишь 3,2% — только на работе.

13:42 05.03.2021 В канун приближающего весеннего праздника 8 марта сотрудники исправительной колонии №5 в городе Сухиничи организовали фото — экспозицию «Я и моя мама». Целью выставки стало напоминание о главном человеке в жизни каждого — матери. По словам заместителя начальника колонии Николя Лапшин, на представленных фотографиях женщины со своими детьми полны любви и нежности. Читайте подробнее: Фотовыставку «Я и моя мама» открыли в калужской исправительной колонии

13:49 05.03.2021 В Саратове в Международный женский день волонтеры и активисты подарят цветы представительницам прекрасного пола в 13:00 (местное время) на перекрестке улицы Волжская и проспекта Кирова. Также в городе 8 марта участники команды «Молодежка ОНФ» проведут праздничную акцию «Ты прекрасна!». Молодые люди поздравят женщин, которые находятся на рабочем месте в праздничный день: персонал перинатальных центров, работницы котельных и других предприятий. Ученики лицея математики и информатики Кировского района Саратова, участвующие во Всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена» украсят двери в кабинеты и классы своих любимых учителей. Подробности в материале: Жительницам Саратовской области 8 марта волонтёры подарят цветы

13:53 05.03.2021 В Омской области женщины составляют 54% от общей численности населения региона. Средний возраст омички — 42 года.

13:58 05.03.2021 В Подмосковье действует порядка 1,5 тысяч торговых точек, в которых продаются цветы к Международному женскому дню 8 марта. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области. Как отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, помимо отдельно расположенных торговых точек с цветами, эту продукцию в Подмосковье можно приобрести в магазинах торговых сетей и на розничных рынках. Подробности в материале: Цветы к 8 марта продают 1,5 тыс. объектов торговли Подмосковья

14:09 05.03.2021 График подачи воды в жилые дома Симферополя, а также Симферопольского и Бахчисарайского районов будет отменен на период праздничных дней 6−8 марта. Об этом говорится в сообщении ГУП «Вода Крыма». Подробности в материале: В Симферополе отменят график подачи воды в честь 8 Марта

14:14 05.03.2021 В столице Татарии в республиканской клинической больнице в Международный женский день в 11:00 (мск) запланировали поздравление пациенток и сотрудников с праздником. Волонтеры поздравят женщин медицинских учреждений, роддомов и женских консультаций, фармацевтов и провизоров аптек с весенним праздником. Татария присоединится к ставшей уже традиционной ежегодной акции «Вам, любимые», в рамках которой женщинам вручают цветы. В общественных местах республики разместят фотовыставку #простобытьженщиной. Выставка соберет самые яркие фотографии с акций #МыВместе, проведенных за время пандемии: женщины-врачи, волонтеры-медики, добровольцы и представительницы других профессий независимо от возраста. 7 по 8 марта в регионе пройдет акция «Ты прекрасна!», в рамках которой поздравят цветами выписывающихся из роддомов женщин, а также представительниц прекрасного пола, которые по долгу службы находятся на рабочем месте. Читайте подробнее: В Татарии волонтеры-медики поздравят пациентов с 8 марта

14:19 05.03.2021 Средняя стоимость букета цветов в преддверии 8 марта в Подмосковье выросла в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области. Как отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, стоимость цветочной продукции вероятно подорожает еще сильнее по мере приближения к праздничной дате. Причем этот рост может составить 50−60% к ценам на 5 марта. Читайте подробнее: Цветы в Подмосковье подорожали в полтора раза

14:38 05.03.2021 6 марта на территории Саратовской области ожидается ухудшение погодных условий, объявлен желтый уровень опасности. Местами по области прогнозируется туман с видимостью 500 метров и менее. На дорогах сильная гололедица. Днем возможно усиление северо-восточного ветра, порывами до 15 м/с. Температура воздуха в ночь на субботу составит минус 8 градусов, днем — минус 1 градус. Кратковременный снег и дождь возможны 7 и 8 марта. Температура воздуха в Международный женский день днем будет около +1 градуса, ночью — минус 4. Об этом: В Саратовской области ожидается сильный ветер и туман

14:42 05.03.2021 Сотрудники ГИБДД проводят акцию 'Цветы для автоледи'. Новосибирск 54.мвд.рф

14:42 05.03.2021 Поздравления с наступающим Международным женским днём получали 5 марта все посетительницы Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На входе в учреждение женщин встречали с музыкой и цветами. Читайте также: В Белгороде у областной больницы всех женщин встречали с цветами

15:04 05.03.2021 В Москве в некоторых отраслях зарплаты женщин растут быстрее мужских. Об этом сообщил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. Его слова опубликовал телеграм-канал «Экономика Москвы». «Так, с 2017 года на 63% увеличился средний размер заработной платы женщин в производстве металлообрабатывающего оборудования, тогда как заработные платы мужчин здесь выросли только на 14%», — сказал Пуртов. Об этом: В Москве назвали сферы, где женские зарплаты растут быстрее мужских

15:07 05.03.2021 Государственные награды вручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров женщинам в преддверии Международного женского дня. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что награды были вручены 22 женщинам, которые достигли больших достижений в образовании, медицине, юриспруденции, науке, творчестве. Читайте также: Глава Самарской области вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 марта

15:13 05.03.2021 Средняя ожидаемая зарплата, которую жительницы Северной столицы чаще всего указывают в резюме, составляет 40 тыс. рублей, мужчины же чаще всего просят как минимум 50 тыс. рублей. Читайте также: Петербургские женщины требуют зарплату меньше, чем мужчины

15:18 05.03.2021 Несколько акций, приуроченных к Международному женскому дню 8 Марта, запланированы в Курске, сообщает корреспондент ИА REGNUM. 6 марта волонтёры-медики поздравят с 8 Марта сотрудников и пациентов медицинских образовательных учреждений и организаций, роддомов и женских консультаций, фармацевтов и провизоров аптек. Волонтёры с поздравлениями посетят Курскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, городскую больницу №1 им. Н. С. Короткова, Курский кожвендиспансер. Об этом: В Курске женщин поздравят с 8 Марта стихами и цветами

15:27 05.03.2021 Марка СССР, 50-летие Международного женского дня 8 марта, 1960. На марке изображены женщины разных национальностей, слово «мир» на разных языках

15:36 05.03.2021 На данный момент органы власти Петербурга в целом страдают от недостатка женщин. Заместитель главы комитета по социальной политике Елена Фидрикова назвала это проблемой, над которой следует работать. Читайте также: Депутат увидела женщину на посту будущего губернатора Петербурга

15:36 05.03.2021 В преддверии 8 Марта сотрудники Госавтоинспекции Ижевска совместно с юными инспекторами движения поздравили женщин-водителей с Международным женским днем. Останавливая представительниц прекрасного пола за рулем автомобилей, полицейские вручали цветы, а юные инспекторы дорожного движения — открытки к празднику, сделанные своими руками. Подробности в материале: Полицейские Удмуртии поздравили с 8 марта женщин-водителей

15:40 05.03.2021 Ижевский автоинспектор готовится вручить букет в преддверии 8 марта. 18.мвд.рф

15:44 05.03.2021 В преддверии Международного женского дня губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с 10 женщинами — многодетными матерями. Все приглашённые — члены областного Совета приемных родителей, сообщили 5 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области. Об этом: Калужскому губернатору рассказали о жизни 10 многодетных семей области

15:47 05.03.2021 Сотрудники УМВД России по Калужской области поздравили вдов и матерей сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей, с Международным женским днем. Источник: 40.мвд.рф

15:52 05.03.2021 Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение разблокировать социальные карты. Об этом он написал в личном блоге. Также в столице отменяется домашний режим для пенсионеров. Читайте также: В Москве с 8 марта разблокируют социальные карты

15:59 05.03.2021 С 8 марта в Москве отменяется обязательный домашний режим для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в личном блоге. Также отменяется блокировка социальных карты, их можно будет использовать для поездок на общественном транспорте. Читайте также: В Москве отменяют домашний режим для пенсионеров

16:03 05.03.2021 С волонтерами акции взаимопомощи «МыВместе» встретился губернатор Тверской области Игорь Руденя 5 марта. Глава региона поздравил участниц движения с приближающимся Международным женским днём, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Читайте подробнее: Тверской губернатор Руденя встретился с участницами волонтёрского движения

16:10 05.03.2021 Глава Татарии Рустам Минниханов вручил 5 марта медали «Ана даны — Материнская слава» женщинам — многодетным матерям. Торжественная церемония прошла в Казанском Кремле. Медалью «Ана даны — Материнская слава» награждаются матери, родившие и воспитавшие пять и более детей.

16:14 05.03.2021 В своей поздравительной речи женщинам глава Татарии отметил, что республика славится крепкими, дружными и многонациональными семьями. «В прошлом году создано более 19 тысяч новых семей, каждый 6-й брак является межнациональным, более половины из всех рожденных детей — вторые и последующие», — отметил Минниханов.

16:36 05.03.2021 Музыкальный сюрприз устроили в преддверии 8 марта для медицинских работников и пациентов Лаганской районной больницы Республики Калмыкия. Концерт провели сотрудники центра культурного развития в рамках акции «Мы вместе». Об этом: Калмыцким медикам устроили музыкальный сюрприз

16:48 05.03.2021 В Ростове-на-Дону запланирована серия акций, приуроченных к Международному женскому дню 8 Марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Так, например, на Пушкинском бульваре в рамках костюмированной акции «Рыцари во все времена» женщин поздравят представители общественной военно-патриотической молодёжной организации «Донской фронт». Читайте подробнее: Ростовские рыцари поздравят женщин с 8 марта

17:16 05.03.2021 Цена на букет гиацинтов (3 шт) перед 8 марта. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

18:49 05.03.2021 Международный женский день в Испании. (сс) psoe extremadura

19:14 05.03.2021 Врио главы Мордовии Артем Здунов в преддверии 8 марта поздравил женщин республики с Международным женским днем. Он выразил слова благодарности всем женщинам, которые выполняют свой профессиональный долг наравне с мужчинами. Читайте подробнее: Врио главы Мордовии поздравил выдающихся женщин с 8 марта

19:33 05.03.2021 В преддверии Международного женского дня волонтеры «Единой России» поздравили с 8 марта участницу Сталинградской битвы Анну Гавриловну Борисову. Активисты вручили ей цветы, пожелали крепкого здоровья, оптимизма, а также подготовили творческий подарок. Танцевальный номер и видеообращение записали молодые артисты Дома творчества «Вдохновение». Подробности в материале: Кировские волонтёры поздравили с 8 Марта участницу Сталинградской битвы

19:53 05.03.2021 С женщинами — представителями добровольческих (волонтерских) организаций встретился 5 марта глава Татарии Рустам Минниханов. Встреча приурочена к празднованию Международного женского дня. Мероприятие прошло в Казанском кремле. Минниханов напомнил о состоявшейся накануне встрече президента России Владимира Путина с участниками акции взаимопомощи#МыВместе, в которой приняла участие «серебряный волонтер» Хрия Халитова. «Очень приятно, когда глава государства так по-человечески, с интересом и вниманием выслушивал всех, давал советы», — сказал глава республики. Минниханов отметил, что сегодня в республике более 64 тысяч волонтеров, создан информационно-ресурсный центр добровольчества, который стал одним из лучших в России по итогам 2020 года. Люди, имеющие активную жизненную позицию, находят новые формы взаимодействия и оказания помощи в самых разных сферах жизнедеятельности. Это «Волонтеры-медики», «Волонтеры Победы», молодежное экологическое движение «Будет чисто», Kazan volunteers, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», «волонтеры серебряного возраста» и др.

20:26 05.03.2021 Президент России Владимир Путин дарит участницам акции «Мы вместе» цветы. Источник: kremlin.ru.

21:31 05.03.2021 В Москве начался цветочный бум — горожане спешили поздравить женщин в последний рабочий день перед выходными. Смотрите фоторепортаж о том, что происходило на цветочных базарах в Петровском Пассаже, Рижском рынке и на улицах города. Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярослав Чингаев ИА REGNUM

22:32 05.03.2021 Девушки. Дарья Драй © ИА REGNUM

23:02 05.03.2021 Мужчины с цветами. Дарья Антонова © ИА REGNUM

23:41 05.03.2021 Губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил сотрудниц центральной районной больницы Аксайского района с наступающим 8 Марта. Подробности в материале: Ростовский губернатор поздравил женщин-медиков с наступающим 8 Марта

08:23 06.03.2021 В преддверии Международного женского дня губернатор Красноярского края Александр Усс вручил 53 жительницам региона государственные и краевые награды. «Красноярский край — это богатырь, лидер, труженик. За успехами и развитием региона во многом стоите вы, красноярские женщины. Хочу пожелать вам новых свершений и побед. Благодарю вас за преданность делу, которому служите», — отметил губернатор.

09:38 06.03.2021 В честь Международного женского дня международный сервис аудиокниг Storytel проанализировал период с марта 2020 по март 2021 года и выяснил, каких зарубежных и отечественных писательниц слушали в России активнее всего, какие произведения пользуются популярностью, а также какие психологические советы аудитория ищет в аудиокнигах и биографии каких женщин больше всего интересуют её сегодня. Женщины-писатели занимают в России треть рейтинга топ-100 самых популярных авторов по версии Storytel.

Топ зарубежных писательниц возглавила Агата Кристи, далее следуют Элизабет Гилберт, Джен Синсеро, Джоан Роулинг, Айн Рэнд.

Самыми популярными произведениями зарубежных писательниц стали «Город женщин» Элизабет Гилберт, «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» Джен Синсеро, «Атлант расправил плечи» (краткая версия) Айн Рэнд, «Дурная кровь» и «Смертельная белизна» Роберта Гэлбрейта (Джоан Роулинг).

Топ русскоязычных писательниц возглавили Макс Фрай, Александра Маринина, Гузель Яхина, Дина Рубина, Дарья Донцова.

Самыми популярными произведениями русскоязычных писательниц стали «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной, «Женщины Лазаря» Марины Степновой, «Не жизнь, а сказка» Алены Долецкой, «Дети мои» Гузель Яхиной, «#В постели с твоим мужем. Записки любовницы. Женам читать обязательно!» Ники Набоковой.

В топ-100 самых прослушиваемых также входят произведения нигерийской, финской, бразильской, индийской и других писательниц.

13:35 06.03.2021 В Новосибирском государственном художественном музее 6, 7 и 8 марта будут работать выставочные залы. В честь Международного женского дня женщинам обещают сделать скидку 30% — в рамках акции «Художественный музей — прекрасным дамам», передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Новосибирский музей сделал скидку на билеты для женщин в честь 8 Марта

14:13 06.03.2021 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил запретить ввоз цветов в Россию. Читайте подробнее: Жириновский предложил запретить импорт цветов

16:07 06.03.2021 Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 марта принял участие в праздничном мероприятии по случаю Международного женского дня. Мероприятие, в ходе которого глава государства поздравил женщин, состоялось в международном конгресс-центре в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы республики. Об этом: Президент Узбекистана поздравил женщин с Международным женским днем

17:40 06.03.2021 В Тюмени студенты колледжа производственных и социальных технологий, которые состоят в молодёжном региональном отделении Общероссийского народного фронта, поздравили с Международным женским днём педагогов, медработников, студенток и сотрудниц из числа технического персонала с Международным женским днём. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе тюменской «Молодёжки ОНФ». «Самим приятно на душе, когда даришь женщине цветы, открытки, читаешь стихотворные строчки, а её лицо при этом из будничного делового, расцветает в улыбке. Женщина в любви и радости всегда прекрасна. Такие маленькие радости прекрасной половине человечества, нашим мамам, бабушкам, сёстрам, любимым нужно дарить как можно чаще. А в праздничный день каждая женщина должна почувствовать внимание и заботу со стороны мужчин», — прокомментировал акцию руководитель тюменской «Молодёжки ОНФ» Тимур Нигматуллин. Читайте также: «В любви и радости женщина прекрасна»: поздравления от активистов Тюмени

20:09 06.03.2021 Росгвардия провела праздничный флешмоб к 8 Марта в Москве. Фото: пресс-служба Росгвардии.

20:10 06.03.2021 В преддверии Международного женского дня музыканты Образцово-показательного оркестра Росгвардии устроили праздничный флешмоб. Москвички и гостьи столицы насладились выступлением ведущего музыкального коллектива и получили цветы из рук статных и обаятельных офицеров. Музыкальный коллектив выступил на площадках торгово-развлекательных комплексов. Фото: пресс-служба Росгвардии.

20:11 06.03.2021 Под руководством начальника главного оркестра Росгвардии полковника Азата Шахмухаметова военные музыканты подарили публике оригинальную концертную программу, объединившую произведения самых разных жанров от классики и джаза до современной эстрадной музыки. Они исполнили произведения Исаака Дунаевского «Как много девушек хороших», Андрея Эшпая «А снег идет», Андрея Петрова «Эй моряк» и многие другие популярные шлягеры отечественных и зарубежных авторов. Фото: пресс-служба Росгвардии.

20:12 06.03.2021 Особые эмоции у зрительниц вызвало выступление солистов оркестра Росгвардии — заслуженной артистки Татарии Малики Разаковой, лауреатов международных конкурсов Алексея Толстокорова и Дарьи Пантюшовой. Дирижировали оркестром заслуженный артист Российской Федерации подполковник Аркадий Шмелев и начальник симфонического оркестра подполковник Дмитрий Шибаев. Фото: пресс-служба Росгвардии.

20:12 06.03.2021 Ежегодно росгвардейцы поздравляют женщин по всей стране. В прошлом году в Москве они устроили праздничный концерт на нулевом километре. Фото: пресс-служба Росгвардии.

00:08 07.03.2021 В Москве и других регионах России с 8 марта поздравят пожилых и одиноких женщин. Акция организована Общероссийским народным фронтом (ОНФ). К акции ОНФ присоединятся известные общественные деятели, блогеры и мотоциклисты — члены Ассоциации автомототуризма. Подробности в материале: ОНФ подготовил подарки для женщин на 8 марта

09:06 07.03.2021 7 марта в Ростове-на-Дону в рамках акции «Вам, любимые» добровольцы (волонтеры) Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе поздравят врачей и медицинских сестер с наступающим Международным женским днем, вручив цветы.

09:08 07.03.2021 7 марта на зданиях учреждений культуры Старооскольского городского округа будут организованы видеопроекции, посвященные Международному женскому дню.

09:09 07.03.2021 7 марта в Калуге пройдет областной конкурс «Мисс Этно — 2021». В конкурсе примут участие молодые представительницы национально-культурных объединений, проживающие в Калужской области, которые покажут свои таланты и творческие умения в различных сценических жанрах.

09:10 07.03.2021 Тюменские волонтёры из опорного центра инклюзивного добровольчества в канун Международного женского дня совместно со спортивно-оздоровительным клубом инвалидов «Шанс» подарили представительницам прекрасного пола цветы и яркий флешмоб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в тюменском штабе волонтёрского движения #МыВместе. В рамках Всероссийской акции «Вам, любимые!» женщинам были подарены неизменные символы весны, красоты и цветения — тюльпаны. Подробности в материале: В Тюмени вручили символы весны спортсменкам в инвалидных креслах

09:10 07.03.2021 7 марта в Омске пройдут лыжные гонки в рамках финальных соревнований XX городской спартакиады «Спортивный город» по зимней программе. На финише всем женщинам подарят цветы.

09:11 07.03.2021 7 марта проведение акции «Женщина за рулем» военными автоинспекторами ЦВО на автомобильных дорогах г. Новосибирска. Военные автоинспекторы совместно с сотрудниками ГИБДД на главной улице города Новосибирска каждую остановленную автоледи будут поздравлять с наступающим праздником Международным женским днем и дарить цветы.

09:12 07.03.2021 7 марта в преддверии Международного женского дня хоккеисты главной команды Северной военной хоккейной лиги «К-21» проведут товарищескую встречу на льду с женским составом своей команды «К-21 — Амазонки». В завершение товарищеского матча командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев поздравит женскую команду с наступающим 8 марта, и под торжественные звуки военного оркестра все хоккеисты вручат женщинам цветы и подарки.

10:19 07.03.2021 В Челябинской области активисты движения «Волонтёры Победы» поздравят ветеранов с Международным женским днём. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель организации Даниил Кирпиченко. Накануне праздника активисты подготовили открытки и подарки. В частности, школе №5 города Троицка «Волонтёры Победы» и студенты педагогического отряда «Энерджи» провели мастер-класс по созданию открыток. В Женский день волонтёры подарят каждую из открыток ветеранам. Подобные акции состоятся 8 марта и в других муниципалитетах. Подробности в материале: «Волонтёры Победы» поздравят челябинских ветеранов с 8 Марта

10:25 07.03.2021 Одному из главных символов и подарков в честь Международного женского дня 8 марта в Петербурге посвятили необычную художественную инсталляцию. Подробности в материале: В Петербурге в честь 8 марта «расцвели» гигантские тюльпаны

10:48 07.03.2021 Добровольцы вышли на улицы Тюмени поздравить прекрасных дам с праздником. Пресс-служба Центра добровольческого движения клуба «Дзержинец».

10:51 07.03.2021 Подробности: Мужчины в форме подарили тюменкам 400 тюльпанов Фото пресс-службы Центра добровольческого движения клуба «Дзержинец».

13:01 07.03.2021 Женщины, которые вынуждены встретить Международный женский день в тюменском хосписе, получили 7 марта от волонтёров-медиков тюльпаны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила координатор регионального отделения движения «Волонтёры-медики» Шекер Беликова. «Радость, признательность, улыбки на лице пациентов. Когда вручаешь цветы и видишь улыбки, то забываешь, что в хосписе лежат люди с онкологическими заболеваниями», — отметила Шекер Беликова. Читайте подробнее: Тюменские волонтёры поздравили пациенток хосписа букетами тюльпанов

14:42 07.03.2021 Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) сегодня, 7 марта, поздравляли жительниц Новосибирска на центральной станции городского метро. Подробности в материале: Новосибирские военнослужащие дарили женщинам тюльпаны в метро

14:58 07.03.2021 В Калужской области на начало 2020 года численность женщин составила 537,2 тыс. человек — 53,6% всего населения. Среднестатистической калужанке 44,7 лет (для сравнения: средний возраст женщины РФ — 42,6, ЦФО — 44,4 лет), она старше среднестатистического мужчины на 5,9 лет. В 2020 году 5486 женщин вступили в брак. Чаще всего калужанки заключали брак в возрасте 20−24 лет, впервые — в основном в 23 года. В минувшем году, самой юной невесте области было 14 лет, самой возрастной — 83 года. В 2020 году матерями стали 8968 женщин. Впервые стали мамами — 2967. Средний возраст матери при рождении ребенка постепенно увеличивается, в 2019 году он составил 28,55 лет (в 2010 году — 27,36 лет). Ожидаемая продолжительность жизни женщин Калужской области, родившихся в 2019 году — 77,9 лет, это на 11,15 лет больше, чем у мужчин. Данный показатель имеет положительную динамику и, по прогнозу Росстата, к 2035 году увеличится до 82,4 лет. Подробности в материале: Почти 54% населения Калужской области в 2020 году составляли женщины

15:16 07.03.2021 В Тамбове 7 марта по маршруту автобуса № 8 запустили «Весенний экспресс». 8 марта праздничные мероприятия продолжит традиционная всероссийская акция «Вам, любимые». Читайте подробнее: В Тамбове к 8 марта запустили «Весенний экспресс»

15:51 07.03.2021 В Астрахани 5 марта на железнодорожном вокзале открылась фотовыставка «Железные леди», на которой представлены портреты сотрудниц Приволжской магистрали. В коллективном офисе «ЦентрМам» для семи безработных женщин, имеющих несовершеннолетних детей, 7 марта профконсультанты-психологи Центра занятости населения провели психологический тренинг. Также к 8 марта приурочен мастер-класс всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» для детей-сирот. Об этом: Мастер-классы для сирот, фотовыставка и психотренинги: 8 марта в Астрахани

16:04 07.03.2021 В Тюмени кружки для чаепития и цветы подарили ветеранам и труженицам тыла накануне международного женского дня волонтёры из «Молодёжки ОНФ». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель тюменского молодёжного движения Общероссийского народного фронта Тимур Нигматуллин. Расима Давлетшина возглавляет ветеранскую первичку в Тюмени. В организации более 200 человек. У кого-то дети выросли и живут далеко, кто-то встретил одинокую старость. Любой гостинец, знак внимания для тружеников тыла и детей войны ценен, отмечает Расима Давлетшина. И когда приходят молодые ребята с цветами, подарками, поздравлениями, предложениями помощи, то у людей старшего поколения возникает и радость общения, и чувство необходимости кому-то. Читайте также: Тюменские волонтёры из ОНФ навестили с подарками тружениц тыла

16:08 07.03.2021 Сотрудники оранжереи Ботанического сада Российской академии наук (РАН) вывели новый сорт орхидеи, сообщили 7 марта в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ. Читайте также: В России вывели новый сорт орхидеи

17:24 07.03.2021 В Липецке 5 марта девятиклассники МБОУ Гимназия №12 «Гармония», участвовавшие во всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена», подготовили концерт для учителей, приуроченный к Международному женскому дню 8 марта. Читайте подробнее: Липецкие гимназисты поздравили учителей с 8 марта

18:20 07.03.2021 В Новосибирске военнослужащие устроили мини-концерт для старшей операционной сестры военного госпиталя, в годы Великой Отечественной войны участвовавшей в Сталинградской битве Натальи Некрасовой. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО). Читайте также: Новосибирские военнослужащие организовали мини-концерт для ветерана

18:36 07.03.2021 В Новосибирской области на начало 2020 года проживали 1496 тыс. женщин — 53% от общего числа жителей региона. Об этом сообщает Новосибирскстат. Читайте подробнее: Почти 1,5 млн женщин проживает в Новосибирской области

18:47 07.03.2021 В Озёрске (Челябинская область) поздравили участниц стройотрядов, работающих на стройке «Мирный атом», с Международным женским днём. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель строительного направления «Российских студенческих отрядов» Юрий Болдырев. Торжество в честь праздника стало «финальным аккордом» проходящей стройки. Девушки работали плечом к плечу с молодыми строителями, за прошедшее время они стали дружной командой. «От души, искренне поздравили девушек. Подарили открытки и цветы, сказали тёплые слова», — сказал Болдырев. По его словам, представительницам прекрасного пола было очень приятно, что им уделили такое внимание. Девушки, обычно одетые в рабочую форму, предстали перед строителями в нарядных одеждах. К слову, чаще всего такие стройки выпадают студентам на летнее время, и в этом случае в стройотрядах переносят Новый год, 23 февраля и 8 марта на летние даты, добавил Болдырев. В 2021 году же удалось провести все праздники по традиционному календарю. Об этом: Строящих «Мирный атом» девушек поздравили с 8 Марта

19:21 07.03.2021 В Москве в Международный женский день ожидается аномальный холод, температура воздуха в столице будет ниже нормы на 2−3 градуса. Об этом 7 марта сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС. «Температура (в городе — прим. ИА REGNUM) будет ночью около 10 градусов мороза», — сказал Вильфанд. Об этом: Жителей Москвы предупредили об аномальном холоде 8 марта

21:50 07.03.2021 Погода в Петербургском регионе в день «праздника весны» 8 марта будет по-настоящему зимней: с морозом, ветром, снегом и гололедицей. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу выпустило штормовое предупреждение из-за усиления ветра северных направлений порывами до 15 м/с, гололедицы на дорогах и снежного наката. Подробности в материале: В Петербурге на 8 марта объявлено штормовое предупреждение

22:37 07.03.2021 В Петербурге проходит Международный турнир по перетягиванию каната. Вместе с мужчинами в перетягивании каната соревнуются в девушки-курсанты, чемпионки России, которые готовятся к международным соревнованиям. Читайте также: В Петербурге девушки тянут канат на себя

02:37 08.03.2021 Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта и отметил, что они приносят в мир гармонию, красоту, нежность и бескорыстное чувство материнской любви. Читайте также: Президент России поздравил всех женщин с Международным женским днём

03:07 08.03.2021 Российские космонавты записали видеопоздравление для женщин в честь Международного женского дня и пожелали им услышать слова любви и ощутить заботу и тепло близких людей. Об этом: Российские космонавты поздравили женщин с праздником с борта МКС

07:16 08.03.2021 Первые лица Алтайского края — губернатор Виктор Томенко и спикер Александр Романенко сегодня, 8 марта, поздравили женщин региона с праздником. В их поздравлении, в частности, сказано: «Восьмое марта — это самый любимый весенний праздник в нашей стране. Он является символом женственности, нежности и тепла. Этот день дарит мужчинам возможность выразить любимым и родным женщинам свою искреннюю признательность за поддержку, внимание и заботу…». Подробности в материале: «Природа не поскупилась»: жительниц Алтайского края позравили с 8 Марта

07:23 08.03.2021 Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сегодня, 8 марта, направил в адрес забайкальских женщин свои поздравления: «В этом году 8 Марта мы отмечаем во многом необычно. Сейчас такой период времени, когда по-другому, с гораздо бОльшей наполненностью звучат слова о здоровье, благополучии, хорошем настроении. В это непростое время и в семьях, и в медицине, и образовании, на других должностях основная нагрузка зачастую ложилась именно на ваши плечи. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем восстановить привычный нам уклад жизни и вернуться к празднику в привычном для нас виде». Читайте также: Губернатор Забайкалья: «8 Марта мы отмечаем во многом необычно»

07:27 08.03.2021 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 8 марта, поздравил женщин с праздником. В его обращении, в частности, сказано: «Позвольте выразить слова восхищения вашим удивительным обаянием и жизненной энергией, талантом создавать домашний уют, растить и воспитывать детей, дарить окружающим душевное тепло. Будьте всегда благополучны дома и успешны на работе. Глубокого уважения заслуживает вклад наших женщин в социально-экономическое развитие Иркутской области и общественную жизнь региона. Спасибо вам за это. Желаю вам доброго здоровья, благополучия, счастья и праздничного настроения!» Читайте также: Женщинам Приангарья пожелали счастья и праздничного настроения

07:44 08.03.2021 Заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев сегодня, утром 8 марта, посетил COVID-моноклинику, организованную на базе поликлинического подразделения №1 в Чите. «Именно эти люди были на передовой борьбы с коронавирусом в самые тяжелые для нас дни. Часто работал здесь в последние месяцы прошлого года, многие решения были резкие, но выверенные. Благодарю всех медиков за их труд, поздравляю прекрасную половину всех наших забайкальских медучреждений с праздником», — сказал вице-премьер. Читайте также: В Чите с 8 Марта поздравили женщин медиков COVID-моноклиники

08:22 08.03.2021 Участники команды «Молодёжка ОНФ» в честь 8 Марта организовали поздравления женщин с Международным женским днём. Как сообщает пресс-служба общественников, на улицах, в торговых центрах, общественном транспорте, учебных заведениях и медицинских учреждениях ребята дарят женщинам цветы и открытки «Ты прекрасна!». К весенней акции команды также присоединились заслуженные артисты и врачи страны. В Москве, в Институте имени Народного артиста СССР И. Д. Кобзона, вместе с ребятами всех женщин страны поздравили ректор вуза Дмитрий Томилин и заслуженный артист России, руководитель мастерской театрального факультета актер театра и кино Даниил Спиваковский. «Дорогие девушки, женщины, наши мамы, бабушки, дочки и сестры! Вместе со своими учениками поздравляю вас с этим замечательным весенним праздником. Желаем счастья, здоровья, всего самого хорошего! А мы будем удивлять вас своим творчеством, спектаклями и ждем на наших спектаклях. С праздником!» — сказал Даниил Спиваковский. Читайте также: «Ты прекрасна!»: «Молодёжка ОНФ» поздравляет женщин России

08:27 08.03.2021 Всероссийский студенческий корпус спасателей сегодня в честь праздника 8 Марта проводит акцию «В благодарность за Службу!». Добровольцы поздравят с Международным женским днём сотрудниц МЧС России, находящихся в весенний праздник на служебном посту. Как сообщает пресс-служба общественников, в акции примут участие 600 студентов-спасателей из 52 регионов страны. Читайте подробнее: Всероссийский студенческий корпус спасателей поздравляет женщин с 8 Марта

08:51 08.03.2021 Глава Ямала Дмитрий Артюхов поздравил северяночек с Международным женским днём, исполнив песню «Увезу тебя я в тундру» www.instagram.com/artyukhov_da/

08:54 08.03.2021 В предпраздничную неделю и 8 марта активисты Общероссийского народного фронта поздравили женщин в регионах страны. Особое внимание они предложили уделить тем, кто нуждается в нем чуть больше остальных, — пожилым и одиноким женщинам, ветеранам, мамам детей со сложными диагнозами. Под хештегами #ПРО_НЕЕ и #ТыПрекрасна в социальных сетях ОНФ призвал присоединиться к акции и поздравить в этот день не только родных и близких, но и, возможно, совершенно незнакомых, но так нуждающихся во внимании и теплоте женщин. Подопечные благотворительного приюта «Мамин домик» во Владимирской области получили подарки и цветы от руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова. «Искренне желание любого нормального человека — поздравить близких людей и уделить внимание тем, кому оно нужно больше всего. В этом году 8 марта совпало с годовщиной общероссийской акции #МыВместе, когда вся страна объединилась для того, чтобы помогать друг другу. ОНФ приехал в «Мамин домик» и поздравил девушек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Но поздравлять — мало, поэтому нам был всем нарезан фронт работ», — отметил он. Сотрудники Исполкома ОНФ убрали снег и помогли с ремонтом зданий.

09:01 08.03.2021 Мэр Братска Сергей Серебренников (Иркутская область) поздравил женщин с 8 Марта: «Сегодня в Братске живут и работают более 120 тысяч женщин, которые вносят в политику и общественную жизнь особый взгляд на существующие проблемы, новые подходы и решения. Развитие города, социальных институтов — всё это стало сферой активной женской деятельности. Спасибо вам за тепло и уют в нашем общем доме — Братске».

09:02 08.03.2021 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил всех женщин с Международным женским днём. «Поздравляю вас с замечательным весенним праздником — Днём 8 Марта. Любовь и забота женщины делают мир добрее и лучше. Вдохновляют на подвиги и открытия», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

09:32 08.03.2021 Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил всех российских женщин с Международным женским днём. Читайте подробнее: Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта

10:10 08.03.2021 В Южно-Сахалинске участники регионального Общероссийского клуба «МыВместе» встречают самолёты из Новосибирска и Москвы и поздравляют прилетевших женщин с Международным женским днем. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Волонтеры в Южно-Сахалинске поздравляют женщин в аэропорту

10:11 08.03.2021 Добровольцы в Вологде поздравляют всех женщин на железнодорожном вокзале с Международным женским днём. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: В Вологде добровольцы поздравляют женщин на ж/д вокзале с 8 Марта

10:12 08.03.2021 Добровольцы в Южно-Сахалинске встречают приходящие на городской железнодорожный вокзал поезда и поздравляют прибывших на них женщин с Международным женским днём. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Волонтеры в Южно-Сахалинске поздравляют женщин на ж/д вокзале с 8 Марта

10:25 08.03.2021 Добровольцы в Ростове-на-Дону поздравили с Международным женским днем сотрудниц пожарно-спасательных частей города, которые находятся на своем боевом посту в период пандемии. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: В Ростове-на-Дону поздравили с 8 Марта сотрудниц противопожарной службы

10:26 08.03.2021 Волонтеры в Ростове-на-Дону поздравят с Международным женским днем жительниц города в Парке культуры и отдыха имени Максима Горького. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: В Ростове-на-Дону волонтеры поздравят в парке Культуры женщин с 8 Марта

10:33 08.03.2021 Добровольцы поздравят женщин с Международным женским днём в московском аэропорту Домодедово. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: В московском аэропорту Домодедово добровольцы поздравят женщин с 8 Марта

10:54 08.03.2021 Волонтеры в московском аэропорту Внуково поздравят жительниц Московского региона и его гостей, принадлежащих к прекрасной половине человечества, с Международным женским днём. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Волонтеры поздравят женщин с 8 Марта в аэропорту Внуково

10:55 08.03.2021 Реконструкторы в Санкт-Петербурге поздравят женщин с Международным женским днём возле знаменитого Доходного дома Розенштейна, который расположен на площади Льва Толстого. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: В Санкт-Петербурге реконструкторы поздравят женщин с 8 Марта

10:55 08.03.2021 Реконструкторы вместе с представителями министерства культуры Республики Калмыкия и Федерации конной стрельбы из лука России поздравят женщин в Элисте, на ул. Ленина (Арбат), с Международным женским днём. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: В Элисте реконструкторы поздравят женщин с Международным женским днем

10:58 08.03.2021 Реконструкторы в Чебоксарах поздравят женщин в Парке культуры и отдыха имени 500-летия города с Международным женским днем. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Реконструкторы в Чебоксарах поздравят женщин с 8 Марта

11:07 08.03.2021 Губернатор Омской области Александр Бурков и председатель Законодательного собрания региона Владимир Варнавский поздравили омичек с 8 Марта. «В этот день все мужчины обращаются к своим единственным, дорогим и любимым с искренними словами восхищения и благодарности. Вы даете жизнь, наполняете ее смыслом, красотой и нежностью, в любое дело и начинание вносите гармонию, мудрость и доброту. Пусть первые лучи весеннего солнца принесут вам веру, надежду и любовь! Пусть на сердце у вас всегда будет тепло и радостно! Желаем вам счастья и взаимопонимания! Мира, благополучия и здоровья — вашим семьям!» — говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте региона.

11:11 08.03.2021 Поздравление с 8 Марта от главы Хакасии Валентина Коновалова: «Хочу пожелать, чтобы вы всегда были окружены любовью, вниманием и заботой, чтобы в вашей жизни было поменьше тревог. Здоровья вам и вашим близким! С праздником, дорогие и любимые наши женщины!»

11:14 08.03.2021 Губернатор Красноярского края Александр Усс и председатель Законодательного собрания региона Дмитрий Свиридов поздравили женщин с 8 Марта: «Дорогие женщины! Желаем провести этот замечательный весенний праздник в кругу родных и любящих людей. Пусть ваши усилия дома, на работе и в общественной жизни всегда встречают поддержку, а сердца будут согреты заботой и вниманием близких. Крепкого вам здоровья, энергии, мира, семейного счастья и прекрасного настроения!»

11:16 08.03.2021 Добровольцы из общественного движения «Волонтеры Победы» поздравят в Нижнем Новгороде с Международным женским днём женщин — героев Великой Отечественной войны. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: В Нижнем Новгороде поздравят женщин — героев Великой Отечественной войны

11:18 08.03.2021 Участники общественного движения «Волонтеры Победы» поздравят в Ярославле с Международным женским днём женщин — героев Великой Отечественной войны. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: В Ярославле поздравят женщин — героев Великой Отечественной войны с 8 Марта

11:18 08.03.2021 Члены общественного движения «Волонтеры Победы» поздравят в Тамбове с Международным женским днём женщин — героев Великой Отечественной войны. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: В Тамбове поздравят женщин — героев Великой Отечественной войны с 8 Марта

11:18 08.03.2021 «Дорогие жительницы Томской области! От всего сердца поздравляем вас с Международным женским днём 8 Марта! Самый первый весенний праздник наполнен нежностью, любовью, ароматом цветов и самыми искренними словами в адрес прекрасной половины человечества. Хотя нет таких слов, которыми можно сполна выразить свои чувства. Ваши обаяние, доброжелательность, красота и мудрость — пожалуй, главные движущие силы на планете. И, конечно, главная мотивация для мужчин быть лучше и достойными вас. Искренне желаем счастья, любви, весеннего настроения, цветов, комплиментов, улыбок и восторженных взглядов! Пусть каждый день вашей жизни будет прекрасным!» — говорится в поздравлении от губернатора Томской области Сергея Жвачкина и председателя Законодательной думы региона Оксаны Козловской.

11:19 08.03.2021 Цветы. © ИА REGNUM

11:22 08.03.2021 Участники общественного движения «Волонтеры Победы» поздравят в Нарьян-Маре с Международным женским днём женщин — героев Великой Отечественной войны. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: В Нарьян-Маре поздравят женщин — героев Великой Отечественной войны с 8 Марта

11:30 08.03.2021 Реконструкторы в Сургуте поздравят участниц единственной в России женской пилотажной группы «Барсы» с Международным женским днем. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: В Сургуте реконструкторы поздравят женскую пилотажную группу с 8 Марта

11:31 08.03.2021 Президент Молдавии Майя Санду поздравила соотечественниц с Международным женским днем. Поздравление главы государства было опубликовано на молдавском и русском языках в пресс-службе молдавского лидера. Читайте также: Президент Молдавии поздравила соотечественниц с 8 Марта

11:37 08.03.2021 Добровольцы Забайкальского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей в рамках акции «Вам, любимые» поздравили и подарили цветы девушкам, которые даже в этот праздничный день несут нелегкую и благородную службу. Сегодня повод для улыбки получили 25 представительниц прекрасного пола, которые наряду с мужчинами в круглосуточном режиме спасают жизни людей. «Милые, добрые, нежные дамы! С прекрасным праздником весны! Пусть каждый день будет наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью. Будьте счастливы, любите и будьте любимы», — сказано в поздравлении. Читайте подробнее: Забайкальские добровольцы ВСКС поздравили с праздником женщин-спасателей

11:47 08.03.2021 Главный врач госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске Сухарев О. С. поздравит медицинских работниц данного лечебного учреждения с Международным женским днём. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: В Петрозаводске поздравят с 8 Марта работниц Госпиталя для ветеранов войн

11:51 08.03.2021 Добровольцы поздравляют женщин с Международным женским днём в международном аэропорту Санкт-Петербурга Пулково. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM Подробности в материале: Волонтеры в аэропорту Пулково поздравляют женщин с 8 Марта

12:13 08.03.2021 С Международным женским днём сотрудниц Центра обработки вызовов по единому телефонному номеру «112», скорой медицинской помощи и Управления ГОЧС Белгорода поздравил лично 8 марта врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщает пресс-служба правительства региона. Всем дежурным он передал подарки. Читайте также: Женщин-дежурных скорой и МЧС лично поздравил врио белгородского губернатора

12:22 08.03.2021 Волонтеры поздравляют женщин с Международным женским днем на Театральной площади Курска. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: На Театральной площади Курска волонтеры дарят женщинам цветы

12:22 08.03.2021 Праздничный флешмоб участников творческих коллективов Республики Адыгея, приуроченный к Международному женскому дню, состоится в Майкопе. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: В Майкопе пройдет флешмоб творческих коллективов Адыгеи к 8 марта

12:23 08.03.2021 В городе Алма-Ата (Казахстан) сегодня, 8 марта, проходит марш в защиту прав женщин, а затем начнется митинг, ранее согласованный с властями, сообщает 8 марта Zakon.kz. Подробности в материале: В Алма-Ате проходит марш и митинг в защиту прав женщин

12:23 08.03.2021 Праздничный трамвай к Международному женскому дню запустили по утвержденному маршруту в Пятигорске. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: В Пятигорске к 8 марта запустили праздничный трамвай

12:24 08.03.2021 Волонтеры в Воронеже поздравляют женщин с Международным женским днем. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Добровольцы в Воронеже поздравляют женщин с 8 марта

12:25 08.03.2021 В Белгороде поздравят с Международным женским днем медицинских работниц и пациенток «Ковидного госпиталя №1». Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: В Белгороде поздравят с 8 марта работниц и пациенток «Ковидного госпиталя»

12:25 08.03.2021 Волонтеры поздравят женщин с Международным женским днем на Театральной площади около Брянского областного театра драмы имени А. К. Толстого. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Волонтеры поздравят женщин с 8 марта на Театральной площади в Брянске

12:25 08.03.2021 Студенты Саратовского архитектурно-строительного колледжа, являющиеся членами студенческого спасательного отряда ВСКС «Вектор», поздравят с Международным женским днем женщин из Службы спасения области, которые в праздничный день находятся на боевом посту. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: В Саратове поздравят с 8 марта женщин из Службы спасения области

12:26 08.03.2021 Волонтеры поздравляют женщин с Международным женским днём в международном аэропорту им. Н. А. Камова города Томска. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Волонтеры в аэропорту Томска поздравляют женщин с 8 марта

12:27 08.03.2021 В столице Киргизии — городе Бишкеке, а также в городе Ош состоялись марши в защиту прав женщин, сообщает издание «24KG». Подробности в материале: В Киргизии состоялись марши в защиту прав женщин

12:28 08.03.2021 Ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны, проживающих в отдаленных поселениях Севастополя, поздравляют с 8 Марта члены регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды». Читайте также: В Севастополе с 8 Марта поздравляют ветеранов и детей войны

12:30 08.03.2021 Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров поздравил российских женщин с Международным женским днем, который отмечается 8 марта. Подробности в материале: Сергей Лавров и российские дипломаты поздравили женщин с 8 марта

12:30 08.03.2021 В селе Ыб Сыктывдинского района Республики Коми в Международный женский день будет запущена туристическая экскурсионная программа «О, женщины, вам имя — совершенство». Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: В Коми запустили туристическую экскурсионную программу к 8 марта

12:39 08.03.2021 В Пензе 8 марта проводятся бесплатные экскурсии по зоопарку для мам и бабушек, приуроченные к Международному женскому дню. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: В Пензе 8 марта для женщин проводят бесплатные экскурсии по зоопарку

12:40 08.03.2021 Несмотря на праздник 8 Марта, многие сотрудницы ГУ МЧС РФ по Иркутской области сегодня работают. Подарить им хорошее настроение, улыбки и цветы вызвались добровольцы регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) в рамках акции «Вам, любимые!», приуроченной к Международному женскому дню. Представительницы прекрасного пола с удовольствием принимали поздравления и даже немного смутились от такого пристального внимания. «Дорогие женщины! Желаем вам всегда чувствовать себя любимыми, уверенными в себе, неотразимо красивыми и очаровательными. И пусть вам всегда сопутствуют цветы, улыбки и комплименты!» — отмечают участники акции. Об этом: Иркутские добровольцы-спасатели поздравили женщин

12:47 08.03.2021 В Обнинске Калужской области стартовали соревнования по лыжным гонкам «XX-й Докторский марафон». Состязания приурочены к празднованию 65-й годовщине первого наукограда России и Международному женскому дню 8 марта. Традиционные «Докторские гонки» в Обнинске популярны среди медиков — лыжников России. С 2010 года «Докторские гонки» посвящаются памяти обнинской лыжницы Марии Крыловой, трагически погибшей в 2009 году. Подробности в материале: В Обнинске стартовали лыжные гонки «Докторский марафон»

12:48 08.03.2021 Мужчины-руководители Рязанской области прочли женщинам стихотворение Михаила Берковича «Ей имя — Женщина!». Видеоролик разместили 8 марта в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Рязанские силовики и губернатор прочли женщинам стихотворение

12:58 08.03.2021 Сегодня, 8 марта, в дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) побывали гости из Алтайского краевого отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей во главе с председателем Совета Евгением Киприяновым. Студенты вручили несущим службу в праздничный день сотрудницам ЦУКС цветы, высказали тёплые слова пожеланий. Сотрудники первого пожарно-спасательного отряда (г. Барнаул) оригинально поздравили женщин, подготовив для них замечательный видеоролик, собравший уже тысячи просмотров в социальных сетях. «Ещё раз сердечно поздравляем с 8 Марта женщин, которые наряду с мужчинами несут нелегкую и благородную службу в МЧС России. Жизнь не раз доказывала, что красота и женственность прекрасно сочетаются с такими качествами, как отвага и мужество», — подчеркнули спасатели в своём поздравлении женщинам. Читайте подробнее: Красота, женственность, отвага: сюрприз алтайских спасателей на 8 Марта

13:00 08.03.2021 Участники Ростовской региональной общественной военно-патриотической молодежной организации «Донской Фронт» в Ростове-на-Дону поздравляют представительниц прекрасного пола с Международным женским днем. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: В Ростове-на-Дону волонтеры поздравляют женщин с 8 марта

13:00 08.03.2021 Акция к 8 марта «Километр красоты» с участием волонтёров состоится в Краснодаре. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: В Краснодаре пройдет акция «Километр красоты» к 8 марта

13:01 08.03.2021 Праздничный органный концерт к Международному женскому дню состоится в Белгороде. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: В Белгороде состоится органный концерт к 8 марта

13:05 08.03.2021 Мужское шествие с поздравительными плакатами и комплиментами, приуроченное к Международному женскому дню, состоится в Москве. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: В Москве пройдет мужское шествие с поздравлениями к 8 марта

13:10 08.03.2021 Цветы и авторские открытки в честь Международного женского дня вручили волонтёры сотрудникам медицинских учреждений в Волгограде. Добровольцы присоединились к всероссийской акции «Вам, любимые», рассказала 8 марта корреспонденту ИА REGNUM окружной координатор ЮФО и координатор Волгоградской области Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» Виктория Скоморохова. Об этом: В Волгограде волонтёры-медики вручили более трёх тысяч цветов

13:12 08.03.2021 В российской промышленности женщины составляют более 40% работников и их число продолжает расти. Об этом: Минпромторг: в российской промышленности доля женщин возросла до 40,1%

13:19 08.03.2021 Волонтёры и молодёжные организации 8 Марта в Москве проводят акцию «Вам, любимые, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Мероприятие приурочено к Международному женскому дню. Участники акции дарят цветы на пяти железнодорожных вокзалах, девяти станциях метро, а также на бульварах, в скверах и парках. Всего планируется раздать до 100 тыс. цветов. Читайте также: В Москве волонтёры проводят акцию «Вам, любимые»

13:20 08.03.2021 Во Владивостоке поздравят с Международным женским днем сотрудниц ткацкой фабрики, которые на протяжении нескольких месяцев изготовляли средства индивидуальной защиты и костюмы для врачей. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Во Владивостоке поздравят с 8 марта сотрудниц ткацкой фабрики

13:21 08.03.2021 В Тамбове в Международный женский день пройдет возложение цветов к памятнику первой женщины Героя Советского Союза Зое Космодемьянской. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: В Тамбове 8 марта возложат цветы к памятнику Зое Космодемьянской

13:27 08.03.2021 К Международному дню 8 Марта в Москве установлены новые арт-объекты — специальные почтовые ящики в виде сердец, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Идея акции заключается в том, чтобы дать возможности жителям Москвы отправить праздничную открытку и отправить её адресату. Организаторы обещают, что каждое послание будет обязательно доставлено к месту назначения. Читайте подробнее: В Москве установили арт-объекты в виде сердец

13:27 08.03.2021 В Симферополе в Международный женский день пройдет возложение цветов к памятнику российской императрице Екатерине II Великой. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: В Симферополе 8 марта возложат цветы к памятнику Екатерине Великой

13:45 08.03.2021 Стихотворный флешмоб в рамках всероссийской акции «Вам, любимые!», которая приурочена к Международному женскому дню, состоялся в Москве. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: В Москве 8 марта прошел стихотворный флешмоб «Вам, любимые!»

13:46 08.03.2021 Акция «Поддержим девчонок», приуроченная к Международному женскому дню, пройдет в Екатерининском сквере Санкт-Петербурга. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: В Санкт-Петербурге состоится акция «Поддержим девчонок» к 8 марта

13:46 08.03.2021 Акция «Распускающаяся роза», приуроченная к Международному женскому дню, пройдет в московском Центральном парке им. Горького. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: В Парке им. Горького в Москве 8 марта пройдет акция «Распускающаяся роза»

13:51 08.03.2021 Тюльпаны дарят пассажиркам общественного транспорта в Тверской области в честь Международного женского дня «Транспорт Верхневолжья», сообщили в пресс-службе правительства региона. Акция проводится в автобусах, проходящих через центр города. Подробности в материале: В тверских автобусах женщинам раздают тюльпаны и зовут на работу

13:55 08.03.2021 Военнослужащие бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО) поздравят женщин на площади Куйбышева в Самаре с Международным женским днем. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: В Самаре военнослужащие ЦВО поздравят женщин с 8 марта

13:55 08.03.2021 В Петропавловске-Камчатском поздравят с Международным женским днем работниц военно-морского госпиталя Тихоокеанского флота (ТФ) ВМФ РФ. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: В Петропавловске-Камчатском поздравят работниц военно-морского госпиталя ТФ

14:02 08.03.2021 Духовой оркестр московской полиции выступил в Международный женский день в подземном аванзале, слева от колонны-цветка, в вестибюле станции метро «Курская — кольцевая» в Москве. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Духовой оркестр московской полиции выступил в метро к 8 марта

14:02 08.03.2021 Добровольцы Иркутского РО ВСКС поздравили сотрудниц ГУ МЧС России и Пожарных частей г. Иркутска с Международным женским днём и пожелали представительницам прекрасного пола счастья, крепкого здоровья, любви и понимания близких.

14:13 08.03.2021 В Иркутской области, где стартовал Год Байкала, провели спортивные мероприятия прямо на льду Священного озера. Сегодня, 8 марта волонтеры хоккейного матча радовали гостей и волонтеров-девушек цветами в честь международного женского праздника. Акция «Вам, родные» проходит по всей стране. В хоккейном матче, который проходил в посёлке Большое Голоустное, принял участие губернатор области Игорь Кобзев и члены регионального правительства, а со стороны звёзд хоккея — председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов и другие известные спортсмены. Волонтеры Иркутского регионального волонтёрского центра, волонтеры-медики, ВСКС помимо помощи в организации матча также дарили радость и улыбки женщинам. Читайте также: Акция «Вам, родные» добралась до Байкала

14:17 08.03.2021 К 8 марта на улицах и в цветочных магазинах российских городов вовсю идёт торговля цветами. Не стал исключением и Екатеринбург. Все желающие могут приобрести традиционные весенние цветы — тюльпаны, представлены у продавцов также розы, хризантемы и т. д. Бойкой торговле не мешает даже лёгкий морозец. Об этом: Цветы к 8 Марта: фоторепортаж из Екатеринбурга

14:29 08.03.2021 Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил соотечественниц с Международным женским днем. Текст поздравления лидера Туркмении был опубликован 8 марта государственным информационным агентством Туркмении «Туркменистан сегодня». Читайте также: Президент Туркмении поздравил соотечественниц с Международным женским днем

14:31 08.03.2021 В партии «Слуга народа» заявили о создании движения «Зе! Женщины», целью которого является «внедрение политики равенства на национальном и местном уровнях». Об этом заявил глава политической силы Александр Корниенко, сообщили 8 марта в пресс-службе партии. Читайте также: В партии «Слуга народа» заявили о создании движения «Зе! Женщины»

14:38 08.03.2021 Праздничную акцию для врачей и пациенток Тульской областной клинической больницы провели активисты регионального волонтерского центра «Единой России», представляющие команду «Молодой Гвардии», 8 марта, сообщили в пресс-службе реготделения партии. Читайте также: В Туле волонтёры подарили цветы и конфеты медикам и пациенткам

15:24 08.03.2021 В Сургуте мужчины из клуба исторической реконструкции «Арсенал» поздравили девушек из первой в России женской пилотажной группы с Международным женским днём. Пресс-служба клуба исторической реконструкции «Арсенал».

15:45 08.03.2021 В Киеве проходит марш в защиту прав женщин, инициаторами которого являются представители международных организаций, представители феминистского движения, а также ЛГБТ-сообществ, сообщает 8 марта издание «Страна.ua». Подробности в материале: В Киеве участников женского марша забросали спасательными кругами и цветами

16:30 08.03.2021 В Челябинской области представители движения «Волонтёры Победы» поздравили женщин-ветеранов с Международным женским днём. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM Читайте подробнее: «Волонтёры Победы» Челябинской области поздравили ветеранов с 8 Марта

16:32 08.03.2021 Тюменских девушек-волонтёров в Международный женский день поблагодарили за самоотверженность, чуткость и добро днём красоты в одном из салонов города. Об этом сообщает волонтёрский центр регионального отделения партии «Единая Россия». «Девушкам предложены профессиональные процедуры ухода за лицом, причёски и макияж. Некоторые волонтеры сразу же после салона красоты отправились навестить своих подопечных — пожилых женщин, соблюдающих самоизоляцию, чтобы в свою очередь порадовать их и поздравить с праздником», — отметили в волонтёрском центре. Читайте подробнее: Тюменским девушкам-волонтёрам подарили день красоты

16:56 08.03.2021 В Оренбурге студенты и школьники записали поздравительное видео к 8 Марта. Они поздравили с Международным женским днём своих матерей, а также всех женщин, сообщает региональное отделение «Молодёжки ОНФ». В акции «Ты прекрасна» совместно с командой «Молодёжки» приняли участие ученики школы №25 и студенты Гуманитарно-технического техникума. Отметим, эта акция проводится по всей России. Читайте подробнее: Студенты и школьники поздравили оренбурженок с 8 Марта

17:12 08.03.2021 В Челябинской области активисты «Молодёжки ОНФ» поздравили женщин с Международным женским днём. Поздравления состоялись в рамках всероссийской акции «Ты прекрасна!». В акции также приняли участие активисты волонтёрского центра «Вектор добра». А весенние яркие открытки и добрые пожелания получили студентки и сотрудницы Челябинского филиала РАНХиГС. Кроме того, волонтёры поздравили и случайных прохожих, водителей и пассажирок, сотрудниц магазинов и т.д. Подробности в материале: Молодёжка ОНФ поздравила жительниц Челябинска с 8 Марта

17:27 08.03.2021 В московском парке им. Горького прошёл праздничный забег: мужчины пробежали стометровку с тюльпанами, а на финише вручили цветы девушкам. Фоторепортаж в материале: Праздничный забег с цветами в парке им. Горького Ярослав Чингаев ИА REGNUM

17:42 08.03.2021 В Карачаево-Черкесии врачам ковидных госпиталей к празднику 8 Марта вручили сладкие витаминные подарки. Волонтеры доставили медикам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, более полутонны фруктов. Подробности в материале: В Карачаево-Черкесии волонтеры доставили врачам больниц 500 кг фруктов

18:34 08.03.2021 Москва отмечает 8 Марта. Подробности в материале: Тысячи тюльпанов для москвичек: в столице празднуют 8 Марта — фото

19:01 08.03.2021 Цветы и конфеты в супермаркете перед 8 Марта. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

19:36 08.03.2021 В Ростовской области волонтёры поздравили с 8 Марта сотрудниц и пациенток медучреждений, домов-интернатов и психоневрологического интерната. Читайте подробнее: В Ростовской области волонтёры подарили цветы медикам и пациенткам

19:50 08.03.2021 Папа Римский Франциск накануне Международного женского дня указал на необходимость уважать и оберегать женщин. 7 марта он выступил с проповедью в иракском городе Бахдида (Каракош), считающемся местным центром христианства. «Хотел бы поблагодарить всех матерей и женщин этой страны, смелых женщин, которые продолжают давать жизнь, несмотря на все раны. Женщин надо уважать и оберегать. Им необходимо уделять внимание и предоставлять возможности», — сказал понтифик. При этом он упомянул о роли Богоматери, которая «защищает свыше».

19:53 08.03.2021 Постпред РФ при ООН Василий Небензя поздравил женщин с Международным женским днем на шести официальных языках организации — на русском, английском, китайском, арабском, французском и испанском. Видеопоздравление размещено на странице постпредства в Facebook. «Дорогие женщины, пожалуйста, примите наши наилучшие пожелания по случаю Международного женского дня. Желаю вам здоровья, счастья и благополучия», — сказал Небензя.

19:53 08.03.2021 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

20:24 08.03.2021 В центре Перми волонтёры акции #МыВместе поздравили горожанок в Международным женским днём. Всего они раздали цветы и открытки порядка 300 женщинам, сообщает пресс-служба краевого правительства. Открытки, в частности, изготовили ученики младших классов школы №32. А активисты волонтерского центра «Единой России» организовали возле ТЦ «Колизей-Атриум» фотозону. Все желающие пермячки могли там сфотографироваться с названием акции «Вам, любимые!». Подробности в материале: Волонтёры подарили женщинам Перми сотни тюльпанов и открыток

20:50 08.03.2021 В «женский день» 8 Марта сразу несколько общественных объединений присоединились к ставшей уже традиционной акции по раздаче цветов женщинам на улицах Петербурга. Читайте также: Тюльпан от реконструкторов, мимоза от волонтёров: 8 марта в Петербурге

21:21 08.03.2021 Министерство обороны Черногории активно поддерживает более активное участие женщин в системе обороны. Текущее представительство женщин в армии Черногории (VCG) составляет 14,7 процента по отношению к общей численности, и почти 10 процентов из них представлены в структуре профессиональных военнослужащих. Об этом: В армии Черногории почти 15% составляют женщины

21:29 08.03.2021 Женщин с Международным женским днем на шести официальных языках ООН (русском, английском, французском, испанском, арабском и китайском языках) поздравил постоянный представитель Российской Федерации при организации Василий Небензя. Видеозапись выступления дипломата размещена 8 марта на странице представительства РФ в соцсети Facebook. Читайте также: Небензя поздравил женщин с 8 Марта на шести языках

22:02 08.03.2021 Участники команды «Молодёжки ОНФ» в Удмуртии поздравили «Бурановских бабушек» с Международным женским днём. Артисткам подарили апельсиновые деревья. Читайте также: Активисты подарили «Бурановским бабушкам» апельсиновые деревья

22:29 08.03.2021 Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Саранске поздравили с Международным женским днем женщин, заботящихся о детях с ограниченными возможностями здоровья. Вместе со спонсорами активисты преподнесли мамам особенных детей букеты цветов и подарки. Об этом: Активисты ОНФ в Мордовии поздравили с 8 Марта мам особенных детей

23:35 08.03.2021 Читайте также: Женщины Косово отметили 8 марта маршем протеста «против патриархата» Участники акции несли в руках плакаты, содержащие достаточно конкретные требования — равная оплата с мужчинами, право на работу, защита от сексуальных домогательств на рабочем месте. В акции приняли участие не только сторонники, но и защитники прав ЛГБТ-сообщества, а также исполняющая обязанности президента Косово Вьоса Османии кандидат на пост премьер-министра Косово, глава «Движения за самоопределение» Альбин Курти.

23:37 08.03.2021 Видео с российскими десантниками, которые поздравили представительниц прекрасного пола с Международным женским днём на высоте 1000 метров, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 8 марта в социальной сети Facebook. Читайте также: В сети отреагировали на поздравление ВДВ с 8 Марта с высоты 1000 метров

06:36 В регионах Урала 8 марта женщины вышли на одиночные пикеты. В Екатеринбурге одна из местных жительниц стояла возле памятника Ленину с плакатом против домашнего насилия. В Челябинске пикетировать одиночно решились сразу несколько девушек. Они также выступали за борьбу с домашним насилием. Были в руках у горожанок и плакаты за равноправие женщин с мужчинами. Читайте также: На Урале феминистки провели одиночные пикеты

06:51 Ветеран Великой Отечественной войны из Владивостока Юлия Михайловна Васильева 8 марта отметила двойной праздник. Подробности в материале: Ветеран Великой Отечественной войны в 95 лет продолжает работать в Приморье

07:10 Тюльпаны на 8 Марта

07:20 По данным Чувашстата, в республике проживает 647,4 тыс. женщин, это больше половины населения. Являются горожанками семь из десяти жительниц Чувашии. В среднем на тысячу женщин приходится 881 мужчина. Устойчивое преобладание женщин в регионе складывается после 39-летнего возраста. А после 60 лет женщин в 1,8 раза больше, чем мужчин. Средний возраст представительниц прекрасного пола 42 года, при этом городские женщины на шесть лет моложе сельских.

07:44 Русская женщина. Дарья Антонова © ИА REGNUM

07:46 По итогам переписи 2010 года, в Чувашии 345,2 тыс. женщин имели профессиональное образование, в том числе 35% — высшее и послевузовское. Что касается ученой степени, то здесь прекрасная половина значительно уступает сильному полу: среди докторов наук — 28% женщин, кандидатов наук — 47%.

08:01 Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поздравил женщин региона на большом праздничном концерте. [[[quote-1]]]

08:08 Поздравление с 8 Марта

08:31 Президент Армении Армен Саркисян поздравил 8 марта соотечественниц по случаю праздника женщин: «Дорогие женщины и девушки! Поздравляю и шлю вам наилучшие пожелания по случаю Дня женщин! Ход нашей истории показал, сколь сильна армянская женщина — символ нашего возрождения. Не случайно, что в нашей системе ценностей отношение к женщине имеет глубокие корни, основанные на любви, уважении и величании. А прежде всего женщина — теплота и прочность семьи и очага, источник вдохновения и воодушевления. В эти тяжёлые для государства и наших семей дни будьте крепкими и продолжайте укреплять основы будущего страны и нации. Ваша миссия — сохранение нации, и вы исполняете эту миссию с преданностью во все времена и во всех ситуациях. Здоровья, мира и всяческих благ всем вам, вашим семьям и очагам».

08:36 Цветочный магазин. Дарья Драй © ИА REGNUM

08:50 В Чечне в день 8 Марта чествовали женщин-медиков. В доме торжеств «Сафия» врачам, фельдшерам, медсестрам вручили награды, которые присвоены указом президента РФ — медали «Заслуги перед Отечеством» II степени и ордена Пирогова. Также медики получили цветы и духи от дома моды Firdaws. Читайте также: В Чечне подарили автомобиль лучшему детскому врачу

08:50 В Чувашии по итогам переписи-2010 число замужних женщин почти на 3 тыс. превышало число женатых мужчин, а пятая часть опрошенных женщин никогда не была в брачном союзе. Воспитывали несовершеннолетних детей одни около 45 тыс. матерей, 54% из них были в возрасте моложе 35 лет.

08:51 Женщины с цветами. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

09:22 Цветы на 8 Марта