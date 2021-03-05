Скопинский район, Рязанская область, , 10:07 — REGNUM Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк, отказались заселять в гостиницу в Скопине Рязанской области. Сотрудники гостиницы сослались на ремонт номеров.

Мужчина должен был прибыть к месту проживания не позднее 4 марта и встать на учёт в полицию в течение трёх рабочих дней, однако так и не появился в своём доме. Тем самым нарушил предписание. 5 марта примерно в 03:30 Виктор Мохов приехал в скопинскую гостиницу «Верда». Там ему отказали в заселении — все свободные номера были заняты, в других идёт ремонт, заранее комнату мужчина не бронировал. Ранее СМИ предполагали, что «скопинский маньяк», вышедший на свободу 3 марта, сначала поехал в Москву для участия в ток-шоу, сообщает РИА Новости.

Виктор Мохов отбыл почти 17 лет в колонии строгого режима в Саратовской области за похищение двух девушек в 2000 году. Ближайшие шесть лет за ним будет установлен административный надзор. Мужчине запрещено выходить из дома по ночам, посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы Скопинского района без разрешения. Дважды в месяц ему необходимо приходить в полицию для регистрации.