Варшава, , 10:04 — REGNUM Средний вес жителя Польши за время пандемии увеличился на 2 килограмма. Об этом сообщил 5 марта заведующий кафедрой лечения ожирения, нарушений обмена веществ и клинической диетологии Медицинского университета в Познани (Польша), профессор Павел Богданский в интервью для Polskie Radio.

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«Наша кафедра проводит многочисленные исследования, в том числе мы изучаем среднюю массу жителей Польши и факторы, которые способствуют её снижению и увеличению. Так вот, за время пандемии средний вес жителя Польши стал больше на 2 килограмма. К этому привели многочисленные социальные ограничения, в результате которых жители нашей страны стали проводить в среднем на 1,5 часа больше перед компьютером и телевизором», — заявил Богданский.

Профессор также рассказал, что в настоящее время около 53% женщин и 68% мужчин в Польше имеют избыточный вес, а каждый четвертый страдает ожирением.

«Кроме того, Польша занимает пятое место в мире по количеству детей с избыточным весом, а польские дети являются самыми полными в Европе», — подчеркнул Богданский.

Ученый также напомнил, что люди, страдающие ожирением и избыточным весом, чаще страдают от COVID-19, и течение болезни у них в среднем намного тяжелее, чем у людей без таких проблем.