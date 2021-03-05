Киев, , 10:04 — REGNUM На Украине за минувшие сутки подтвердили 10 155 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 5 марта пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По данным пресс-службы, за сутки в стране госпитализировали 3355 больных COVID-19, 172 пациента скончались от последствий, вызванных болезнью.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Киеве и в Винницкой области — 910 и 816 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине подтвердили 1 млн 384 917 случаев заражения, 26 763 случаев завершились летальным исходом.

Напомним, 3 марта на Украине также выявили свыше 10 тыс. случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный эпидемиолог вооружённых сил Украины Николай Олим рассказал о том, что от COVID-19 согласились привиться менее 20% силовиков, находящихся в Донбассе.

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