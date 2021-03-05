Кишинёв, , 10:09 — REGNUM Председатель «Партии социалистов» Игорь Додон призвал власти Молдавии не переводить учеников младших классов на дистанционное обучение. С таким обращением он выступил 5 марта на своем канале в видеохостинге YouTube.

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В школах Молдавии с 5 марта начались весенние каникулы, которые должны были закончиться 9 марта, но из-за роста темпов распространения коронавируса в стране их продлили до 15 марта. В правительстве обсуждается возможность введения жёсткого локдауна.

«Прошу коллег из правительства и парламента рассмотреть возможность не переводить на онлайн-обучение начальные классы, — сказал в видеообращении Додон. — Дети постарше могут и сами оставаться дома, но если дети маленькие, то родителям нужно брать отпуск, а это негативно сказывается на многих отраслях».

Лидер «социалистов» призвал в случае введения с 15 марта дистанционного обучения в школах найти возможность сохранить нормальные занятия для учеников с первого по четвёртый класс.

Стоит отметить, что в последнее время в Молдавии ежедневно растет количество выявленных в сутки случаев заражения коронавирусом. Больницы переполнены пациентами с COVID-19.

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