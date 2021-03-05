Улан-Удэ, , 10:03 — REGNUM В Бурятии завершился процесс над местной жительницей, которую обвиняли в покушении на убийство собственного новорожденного ребёнка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР, инцидент произошёл 16 октября 2020 года.

Родив у себя дома дочь, она поместила её в пакет и оставила её на железнодорожной платформе. Пакет к вечеру того же дня нашёл работник и позвонил в полицию. Это спасло жизнь девочки. Позже следователи вручили мужчину благодарственное письмо и ценный подарок.

Тем временем, мать ребёнка была установлена и задержана. 39-летняя женщина ранее была лишена родительских прав в отношении шестерых своих детей. В рамках расследования была проведена психиатрическая экспертиза.

В итоге решением суда женщину признали виновной и приговорили к 2 годам лишения свободы условно. Кроме того, ей назначили принудительное лечение у психиатра в амбулаторных условиях.