Ташкент, , 10:02 — REGNUM В Узбекистане на реконструкцию и ремонт автомобильных дорог в 2021 году выделят 4,5 трлн сумов ($429 млн), сообщили в государственном комитете по автомобильным дорогам.

Более 2,1 трлн сумов ($200 млн) направят на реконструкцию около 96 км автомобильных дорог в рамках инвестиционных программ, 1,8 трлн сумов ($172 млн) — на ремонт и содержание 2,5 тыс. км автодорог, 355 млрд сумов ($33,4 млн) — на капитальный ремонт 100 км и 255 млн сумов ($24,3 млн) — на ремонт 1,2 тыс. км дорог.

Напомним, в 2020 году на ремонт и реконструкцию автодорог в Узбекистане было выделено 5,2 трлн сумов ($496 млн). Следовательно, объем финансирования в 2021 году уменьшили на 13%.