Питтсбург, США, , 10:02 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

В первые четыре минуты матча хоккеисты «Питтсбурга» забросили три шайбы. Отличились нападающие Крис Летанг, Марк Фридман и Джаред Макканн. Российский форвард Евгений Малкин и отдал результативную передачу.

Однако затем игроки «Филадельфии» смогли перехватить инициативу и не только отыграться, но и вырвать победу. Дубль оформил Клод Жиру, ещё по голу забили Шон Кутюрье и Скотт Лотон.

В настоящее время «Филадельфия» занимает третье место в Восточном дивизионе, на счету команды 27 очков. «Питтсбург» идёт на пятом месте с 25 очками.

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