Тюмень, , 10:01 — REGNUM Блогеров из города Тобольска призвало к ответу ООО «Историческая часть» в Арбитражном суде Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

Иск подал руководитель управляющей компании из города Тобольска ООО «Историческая часть» к Валерию Харенко и Ясину Аллахвердиеву Вели оглы о защите чести, достоинства и деловой репутации. Поводом к обращению в суд стали критические видеоролики об обслуживании дома № 9 в 10-м микрорайоне и дома 64 «А» по улице Ремезова в Тобольске, которые блогеры разместили в социальных сетях 21 октября 2020 года.

Истец считает, что блогеры в уничижительной форме обращаются к нему, как к руководителю ООО и его компании.