Сарапул, Удмуртия, , 10:00 — REGNUM Компания ООО «Инвест-строй» в 2021—2022 годах планирует реализовать в Сарапуле инвестиционный проект «Строительство ритуального комплекса». Объем инвестиций составит 147 млн рублей, сообщил на своей странице в социальной сети глава города Виктор Шестаков.

По его словам, новый объект будет включать в себя несколько залов, в том числе зал кремации. Город получит 35 новых рабочих мест.

Здание будет расположено на Старом ижевском тракте, в районе общественного кладбища №3, в зоне специального назначения, связанной с захоронениями.

Шестаков подчеркнул, что проект санитарно-защитной зоны объекта утверждается Роспотребнадзором и подлежит постановке на кадастровый учёт. Проектно-сметная документация самого объекта также подлежит обязательной экспертизе. Шестаков заверил, что власти города обеспечат высокий уровень надзора за объектом и процессом его эксплуатации.

ИА REGNUM напоминает, ранее компании был передан участок площадью 7,5 тыс. кв. метров по Старому Ижевскому тракту на окраине Сарапула. Участок был предоставлен без торгов и с видом использования «размещение крематориев». Соответствующее распоряжение подписал глава Удмуртии Александр Бречалов.