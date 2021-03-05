Варшава, , 10:00 — REGNUM 4 марта польское правительство по предложению министра здравоохранения Адама Недзельского приняло решение изменить Национальный план вакцинации населения. Об этом сообщает Polskie Radio.

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Изменения касаются в первую очередь сроков проведения вакцинации. Так, решено увеличить период между инъекциями первой и второй доз вакцин: в случае препарата фирмы AstraZeneca этот перерыв теперь будет составлять 12 недель, а вторую дозу вакцины Pfizer жители Польши будут получать спустя 42 дня после первой.

Лица, которые уже перенесли коронавирус, будут прививать только одной дозой вакцины. Причем, не ранее 6 месяцев после заражения.

По утверждению министра Недзельского, исследования показывают, что такие изменения не повлияют на эффективность вакцинации, однако позволят вакцинировать больше жителей Польши за более короткое время.