Уфа, , 10:01 — REGNUM Двух мужчин заподозрили в краже рекламных баннеров в Уфе. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба МВД по региону.

Сообщается, что в феврале текущего года владельцы рекламных щитов сообщили сотрудникам полиции о том, что неизвестные похищают с рекламных баннеров алюминиевые панели.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам кражи.

Вскоре полицейские задержали подозреваемых 25-летнего и 26-летнего жителей Уфы. По предварительной информации, фигуранты уголовного дела снимали алюминиевые панели с баннеров и на автомобиле «ГАЗель» доставляли их в пункты приема металла.

Следователи считают, что поскольку они были в светоотражающих жилетах, то не вызывали у прохожих никакого подозрения. Полученные деньги они делили и тратили на свои нужды.

Отмечается, что задержанных подозревают в четырех фактах краж баннеров. Ущерб составил свыше 600 тысяч рублей. Расследование дела продолжается.

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