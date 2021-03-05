Москва, , 09:59 — REGNUM Оттолкнувшись от важной локальной поддержки в виде 20-дневной скользящей средней, нефть резко подскочила на торгах 4 марта, обновив максимумы начала 2020 года в районе $67,70 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 5 марта, в ходе утренних торгов Brent сохраняет восходящий уклон, удерживаясь вблизи верхней границы диапазона.

Нефтяное ралли выглядит вполне логичной реакцией на итоги заседания стран ОПЕК+, которые решили оставить без изменения нынешние параметры сделки, в том числе добровольное сокращение добычи Саудовской Аравией сверх нормы.

Для трейдеров такой вердикт стал неожиданным, особенно учитывая, что перед совещанием на рынке циркулировали слухи о возможном увеличении производства в свете недавнего роста цен к более чем годовым максимумам.

Однако сейчас присутствует несколько факторов, которые могут отправить котировки в южном направлении, как только итоги заседания экспортеров будут отыграны.

Во-первых, доллар продолжает повсеместное наступление на возобновившемся роста доходности облигаций. Подъем курса USD — всегда препятствие для номинированных в долларах сырьевых товаров.

Во-вторых, под занавес недели инвесторы на фондовых площадках предпочитают продавать акции, причем Уолл-стрит понесла существенные потери за последние две сессии. Это в свою очередь говорит об уклонении от рисков.

В такой обстановке нефти будет сложно продвинуться к новым максимумам, тем более что эмоции от решения ОПЕК+ в скором времени утихнут. Не исключено, что Brent попытается прорваться к новым пикам, но в конечном итоге коррекция сделает свое дело.

Отступление может начаться уже сегодня, на фоне фиксации прибыли перед наступлением выходных», — считает эксперт.

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