Оренбургский район, Оренбургская область, , 09:59 — REGNUM В Оренбургском районе Оренбургской области в ночь на 5 марта осуществлялась операция по спасению съёмочной группы, которая оказалась в снежном плену. Сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты.

Возле села Паника в снежный затор попали пять автомобилей. На место выезжала аварийно-спасательная группа на УАЗе и снегоходе. До автобуса, прибывшего на место затора, эвакуирован 21 участник съемочной группы.

Добавим, под Оренбургом проходят съемки фильма о легендарной советской летчице, Герое Советского Союза Лидии Литвяк.

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