Новоуральск, Свердловская область, , 09:59 — REGNUM «Росатом» разрешил вводить в эксплуатацию вторую очередь хранилища радиоактивных отходов рядом с Новоуральском (Свердловская область). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе национального оператора по обращению с радиоактивными отходами (НО РАО).

В корпорации дали разрешение на открытие второй очереди приповерхностного пункта финальной изоляции радиоактивных отходов 3 и 4 классов. Объект готов к эксплуатации. Ранее Ростехнадзор выдал заключение о соответствии объекта проектной документации.

Первую очередь хранилища открыли в ноябре 2016 года (15 тыс. кубометров), со второй очередью объём увеличится до 55 тыс. кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Росатом» пообещал продолжить помогать Киргизии рекультивировать хранилища радиоактивных отходов.

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