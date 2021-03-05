Пекин, , 09:58 — REGNUM Дефицит государственного бюджета Китая в 2021 году планируется снизить до 3,2% ВВП страны. Об этом 5 марта говорится в докладе о работе правительства с 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей.

«С учетом эффективного контроля над эпидемической ситуацией и постепенного восстановления экономики в нынешнем году бюджетный дефицит планируется в размере примерно 3,2% ВВП, что немного ниже, чем в прошлом году», — указывается в докладе.

При этом отмечается, что запланирована отмена выпуска специальных гособлигаций для финансирования борьбы с эпидемией коронавируса и добавляется, что средства госбюджета будут в первую очередь использоваться для наращивания поддержки работы по обеспечению занятости, поддержания базового уровня благосостояния населения и оказания помощи субъектам рынка.

Кроме того, уточняется, что будет проводиться значительное сокращение «несрочных и необязательных расходов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Китая готовы оказывать Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) поддержку в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции и распределении вакцин от COVID-19.