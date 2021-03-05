Москва, , 10:02 — REGNUM России впервые с 1991 года удалось легче перенести экономический кризис, чем остальному миру. Об этом говорится в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе», составленном «Центром развития» Высшей школы экономики.

За 2020 год российский ВВП снизился на 3,1% в условиях глобального кризиса, который сопровождался обвалом цен на нефть. В кризисный 2015 год ВВП снижался на 2%, а в 2009 году — на 7,8%.

По предварительным оценкам Международного валютного фонда рецессия в мировой экономике составила минус 3,5%. Это максимальный показатель с середины XX века.

«Впервые за весь постсоветский период Россия пережила более мягкую рецессию, чем мир в целом, притом что с глобальным кризисом сочеталось и сильное падение нефтяных цен», — говорится в бюллетене.

Падение российской экономики сильно смягчили антикризисные меры государства. В числе таких мер — действие бюджетного правила и проведение политики таргетирования инфляции. С учётом предполагаемого роста в 1,7% кризис ухудшил динамику ВВП примерно на 4,7%, но без господдержки ухудшение составило бы 7−8%, отмечают авторы документа.