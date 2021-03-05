Сан-Хосе, США, , 09:54 — REGNUM В Сети появилась запись прохождения одной из миссий кооперативного боевика Aliens: Fireteam. Его опубликовали 4 марта на официальном YouTube-канале издания IGN.

В 25-минутном ролике показано полное прохождение одной из миссий проекта. В ней отряд из трёх солдат сражается с ордами плотоядных ксеноморфов, а также с враждебными андроидами.

Релиз Aliens: Fireteam должен состояться летом 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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