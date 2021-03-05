Ростов-на-Дону, , 09:53 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев отчитал власти Ростова-на-Дону и специалистов Ростовводоканала за реакцию на многочисленные жалобы людей на ужасный запах воды из кранов.

«Смотрите, какая реакция последовала от людей! Надо отвечать на обращения вовремя и по существу. А не так, как сотрудники водоканала ответили: реку меняйте, место жительства меняйте. Это что за разговор с людьми? Разве так надо реагировать на аварийную ситуацию в водоснабжении?!» — возмутился глава региона.

ИА REGNUM сообщало, что жители Ростова-на-Дону пожаловались в социальных сетях на качество воды. Помимо того, что вода из крана имеет зелёный цвет и осадок, она ужасно пахнет тиной. В течение двух недель «Ростовводоканал» намерен устранить проблему.

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