Москва, , 09:53 — REGNUM Более чем на четверть увеличился объём экспорта молочной продукции из Москвы. Об этом 5 марта сообщил руководитель московского департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Он рассказал, что в 2020 году объём экспорта молочной продукции составил 57,23 млн долларов — на 27,8% больше 2019 года. В натуральном выражении рост составил 24,1% — до 28,6 тыс. тонн.

«Одна из главных причин — общий рост потребления такой продукции в мире и высокая конкурентоспособность столичных товаров», — сказал глава департамента.

Прохоров добавил, что в столице видят перспективы дальнейшего развития поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, компании Москвы за последние годы расширили географию экспорта на 20 стран. Новыми рынками сбыта стали Буркина-Фасо, Андорра, Каймановы острова, Коста-Рика, Ямайка, Барбадос, Багамские острова и Новая Каледония.

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