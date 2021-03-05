Горно-Алтайск, , 09:52 — REGNUM Студент Горно-Алтайского государственного университета Денис Иродов одержал очередную победу на юниорском чемпионате мира по биатлону. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Республики Алтай, он выиграл в Австрии гонку преследования.

Таким образом, спортсмен стал трёхкратным чемпионом мира.

Как отмечается, ранее он выиграл спринтерскую гонку, поэтому стартовал первым. На дистанции он допустил лишь один промах. В результате отрыв от ближайшего преследователя составил 1 минуту 27 секунд.

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