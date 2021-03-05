Горно-Алтайск, 5 марта, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Студент Горно-Алтайского государственного университета Денис Иродов одержал очередную победу на юниорском чемпионате мира по биатлону. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Республики Алтай, он выиграл в Австрии гонку преследования.

Цитаата из видео на YouTube Денис Иродов

Таким образом, спортсмен стал трёхкратным чемпионом мира.

Как отмечается, ранее он выиграл спринтерскую гонку, поэтому стартовал первым. На дистанции он допустил лишь один промах. В результате отрыв от ближайшего преследователя составил 1 минуту 27 секунд.