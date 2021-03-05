Нур-Султан, , 09:51 — REGNUM Казахстанская авиакомпания SCAT запустит регулярное воздушное сообщение между городами Актау и Ургенч, сообщили 5 марта в комитете гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

Рейсы запустят с 8 марта. Они будут выполняться два раза в неделю: по понедельникам и средам. В комитете предупредили пассажиров о необходимости соблюдения всех санитарных требований.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 марта авиакомпания «Эйр Астана» планирует запустить регулярные авиарейсы Алма-Ата — Душанбе. Авиарейс будет выполняться один раз в неделю.

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