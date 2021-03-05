Благовещенск, 5 марта, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В селе Стародубское на Сахалине при тушении пожара в жилом доме на улице Рабочей обнаружен труп мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Читайте также: В Приморье пожарные спасли ребёнка

Установлено, что погибшему мужчине 67 лет. Следственным управлением проводится проверка. Установить причину смерти в ходе осмотра места происшествия не удалось. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Уссурийске Приморского края 4 марта пожарным удалось предотвратить трагедию — из квартиры, в которой горел балкон, вывели ребёнка.