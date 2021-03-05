Барселона, Испания, , 09:50 — REGNUM Релиз психологического хоррора Evil Inside состоится уже 25 марта 2021 года. Об этом стало известно 4 марта из трейлера проекта, опубликованного на YouTube-канале PlayStation.

В Evil Inside геймеры будут управлять подростком по имени Марк, который пытается связаться со своей умершей матерью при помощи доски для проведения спиритических сеансов. Вскоре главный герой попадёт в таинственный паранормальный мир и попытается узнать всю правду о своей семье.

Evil Inside будет доступна на PC, а также консолях PS4 и PS5. На компьютерах игру можно будет приобрести в сервисе Steam.

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