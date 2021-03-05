Кудрово, Ленинградская область, 5 марта, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Транспортная инфраструктура одного из самых больших городов Ленинградской области Кудрово, находящегося в непосредственной близости к Санкт-Петербургу, находится еще в стадии развития. Появление долгожданной станции метрополитена в Кудрово полностью зависит от властей Северной столицы и софинансирования федерального бюджета, из-за чего есть вероятность сдвига сроков. Об этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил жителям региона в своем официальной блоге.

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка в Кудрово

По его словам, в настоящий момент в Кудрово идёт строительство соединения проспекта Строителей, выезда на улицу Подвойского, проектируется спрямление улицы Центральной.

«Два суперпроекта — Восточный скоростной диаметр и метро — также положительно повлияют на снижение трафика, — отметил он. — Но их сроки зависят от Петербурга и федерального софинансирования. Есть вероятность, что будет сдвижка сроков».

Он также указал, что в срок до 2023 года будет организовано устройство транспортной развязки на пересечении автомобильных дорог Р-21 «Кола» и"Заневка — Кудрово. Она включает в себя строительство автомобильного путепровода со съездами на пересечении проспекта Строителей, устройство переходно-скоростных полос на 13-м километре автомобильной дороги Р-21 «Кола», строительство многоуровневой транспортной развязки для выезда в сторону Санкт-Петербурга с территории ТЦ «МЕГА» в 2024 году.

«В 2025 году проект должен завершиться возведением самого ТПУ (транспортно-пересадочного узла, — прим. ред.) «Кудрово». За эти сроки отвечает правительство области», — подытожил Дрозденко.

Напомним, ранее комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга вычеркнул из плана-графика проектирование строительства станции Петербургского метрополитена на территории городского поселения Кудрово Ленинградской области.