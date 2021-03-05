Канберра, , 09:51 — REGNUM Срыв поставок вакцины от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca в Австралию, за который несут ответственность власти Италии, не окажет влияния на процесс проведения австралийской прививочной кампании. Об этом 5 марта заявил журналистам премьер-министр страны Скотт Моррисон.

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По слова главы австралийского правительства, ему понятны тревога правительства Италии и правительств ряда других стран Евросоюза, испытывающих в настоящее время большие трудности и находящихся в кризисной ситуации, в то время как ситуация в Австралии является совсем другой.

«Они (власти Италии), безусловно, несут ответственность за применение права вето, которое они имеют в рамках законодательства ЕС, но мы изначально предполагали, что подобные ситуации могут возникнуть», — сказал он.

Также Моррисон подчеркнул, что срыв поставок 250 тыс. доз вакцины AstraZeneca, произведенной в Италии, никак не отразится на сроках проведения прививочной кампании в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта власти Италии заблокировали отправку в Австралию 250 тысяч доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.