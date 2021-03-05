Павловск, Воронежская область, , 09:47 — REGNUM Житель города Павловска Воронежской области, признанный виновным в совершении ДТП, в результате которого погибли два человека, в том числе ребенок, и двое были ранены, осужден на 10 лет колонии строгого режима решением суда от 4 марта, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Как установлено судом и следствием, 8 марта 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле ВАЗ-21 110 двигался по селу Воронцовка Павловского района. На улице Мостовой, двигаясь на большой скорости, он не справился с управлением, выехал на обочину, где сбил четырех пешеходов. В результате ДТП 59-летняя женщина и её девятилетний внук погибли, а 30-летней женщине и её 15-летнему сыну причинен тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый на время следствия был арестован. Сам он свою вину не признал: он отрицал управление автомобилем в состоянии опьянения, заявляя, что принял спиртное уже после аварии, а ДТП объяснил ямой на дороге и лопнувшей шиной. Государственный обвинитель прокуратуры района, лично выезжавший на место происшествия, привел доказательства, уличающие обвиняемого во лжи.

Суд согласился с доводами следствия и государственного обвинителя и признал его виновным, приговорив к наказанию в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, судом удовлетворены исковые требования о взыскании с осужденного в пользу потерпевших компенсации морального вреда в размере 3 млн 500 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.