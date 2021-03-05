Москва, , 09:46 — REGNUM Инициатива о введении платы за регистрацию на рейс в аэропорту не обсуждается. Об этом журналистам заявил представитель компании «Аэрофлот» Михаил Дёмин.

«Сегодня инициатива не обсуждается. Речь шла об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту. Сегодня, с одной стороны, тариф включает регистрацию на стойке, с другой, все больше людей пользуются онлайн-регистрацией», — сказал Дёмин.

По его словам, для клиентов лоукостеров потенциальное снижение тарифа на перевозку даже на 150 рублей для лиц, регистрирующихся в онлайн-режиме, важно, и это полностью соответствует введённой во всех странах практике.

Дёмин подчеркнул, что для таких компаний, как «Аэрофлот», регистрация на стойке — «часть обычного сервисного цикла, для них инициатива не актуальна, не рассматривалась и не рассматривается».