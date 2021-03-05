Роли, США, , 09:46 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Каролины» российский нападающий Андрей Свечников забил гол и отдал результативную передачу. Также шайбы забросили форварды Мартин Нечас, Джордан Стаал, Йеспер Фаст и Нино Нидеррайтер.

В составе «Детройта» дубль оформил Филип Задина. Голевыми передачами отметились российские форварды Владислав Наместников и Евгений Свечников, брат форварда «Каролины» Андрея Свечникова.

В настоящее время «Каролина» занимает второе место в Центральном дивизионе, на счету команды 33 очка. «Детройт» идёт на седьмом месте с 17 очками.

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