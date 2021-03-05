Москва, 5 марта 2021, 09:44 — REGNUM Уже в скором времени на рынок ограниченной партией может выйти страйкбольный автомат на базе АК-12. О планах по выпуску этого типа оружия заявила группа компаний «Калашников», (входит в госкорпорацию «Ростех»).
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В компании пояснили, что пока проект страйкбольного автомата на базе АК-12 ещё не дошёл до стадии массового выпуска.
Известно, что новый страйкбольный автомат будет максимально использовать оригинальные компоненты АК-12.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале на выставке вооружений IDEX-2021, которая прошла в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби, состоялась мировая премьера автомата АК-19,. Группа компаний «Калашников» представила модификацию нового автомата, разработанного под патрон 5,56×45 мм стандарта НАТО.