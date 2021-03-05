Улан-Удэ, , 09:44 — REGNUM Власти Бурятии ожидают, что пожароопасный сезон 2021 года будет напряжённым. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, этот вопрос обсудили сегодня, 5 марта на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

«Ввиду ожидаемых высоких показателей пожарной опасности в течение пожароопасного сезона 2021 года, существует необходимость в увеличении количества вылетов бортов для авиапатрулирования, для оперативной ликвидации очагов лесных пожаров вблизи населённых пунктов», — отметили в правительстве.

По мнению чиновников, это позволит снизить угрозу перехода лесных пожаров на поселения и объекты экономики. Всего на эти цели республиканскому агентству лесного хозяйства необходимо выделить более 15 млн рублей.