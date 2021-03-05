Вашингтон, , 09:44 — REGNUM Valve отменила разработку «переработанной» версии карточной игры Artifact. Информация об этом была опубликована 4 марта на официальной странице проекта в сервисе Steam.

По словам разработчиков, Artifact не привлекла достаточного количества игроков, поэтому продолжение работы над проектом уже не имеет смысла. В связи с этим Valve решила сделать обе версии игры (Artifact Classic и Artifact Foundry) полностью бесплатными для всех желающих.

Напомним, Artifact — это многопользовательская коллекционная карточная игра с персонажами из вселенной Dota 2. Проект получил смешанные отзывы от геймеров и критиков.

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