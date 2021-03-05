Ватикан, , 09:43 — REGNUM Папа Римский Франциск сегодня, 5 марта, отправится с апостольским визитом в Ирак. Франциск станет первым главой Римско-католической церкви, посещающим эту страну.

«Еду к вам с паломничеством раскаяния, чтобы умолить Господа о прощении и примирении после тяжелых лет войны и терроризма, об излечении ран и успокоении сердец», — сказал Франциск в видеопослании народу Ирака.

По словам главы службы печати Святого престола Маттео Бруни, для понтифика поездка в Ирак — «это важный сигнал солидарности, близости и любви к перенесшему столько страданий народу».

Как сообщало ИА REGNUM, предстоящий визит папы Римского Франциска в Ирак обсуждается в мировой католической прессе — и если одни ставят под вопрос его своевременность, то другие подчеркивают: целью визита понтифика решение всех проблем не является.

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