Москва, , 09:42 — REGNUM Самым бесполезным подарком на 8 Марта женщины назвали цветы (15%), чаще они недовольны составом букета или считают цветы неразумной тратой денег, показало исследование центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

Не обрадуются кастрюлям, сковородкам и кружкам 5% опрошенных. Не нравятся в качестве подарков конфеты и дешёвая парфюмерия и косметика 4% женщин, открытки, статуэтки, вазы, свечи, сувениры — по 3%.

Также среди худших подарков ненужная бытовая техника, ночные рубашки, тапочки, игрушки, фартуки или полотенца (по 2%). При этом 30% женщин ни разу не получали бесполезных подарков на 8 марта.

Опрос проведен 1−3 марта 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 361 населенном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, больше всего в Международный женский день 8 марта жительницы России хотели бы получить цветы (33%).

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